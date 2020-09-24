Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni
Türkiye Kooperatifler Fuarı girişler Fuar içindeki stantlar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın fuarı gezmesi Toplantı salonundan görüntü Salondaki katılımcılar Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un görüntüsü Ödül töreni Kurdele kesimi ANKARA...
Türkiye Kooperatifler Fuarı girişler
Fuar içindeki stantlar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan'ın fuarı gezmesi
Toplantı salonundan görüntü
Salondaki katılımcılar
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un görüntüsü
Ödül töreni
Kurdele kesimi ANKARA - Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Türkiye Kooperatifler Fuarı Açılış Töreni'ne katıldı.
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