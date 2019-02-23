Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: "Yabancı Yatırımcıyı Çekmek İçin Önce Kendi Ülkesinde Bulunan Rekabet Hukukunun...

Bakan Pekcan: "Yabancı Yatırımcıyı Çekmek İçin Önce Kendi Ülkesinde Bulunan Rekabet Hukukunun...

1 saat önce

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşlarla biraya geldi.

Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşlarla biraya geldi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:29 Kaynak: AA

Demirci, Ruhsar Pekcan, Manisa, Güncel
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı Kadıköy'de Taksiye Binen 3 Yolcu, Tartıştıkları Taksiciyi Döverek Öldürdü

DP'den Aday Olan Burhanettin Kocamaz'ın Adaylığına İtiraz Edildi Erdoğan Kahramanmaraş Mitinginde Gelen Telefon Sonrası Konuşmasına Ara Verdi
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 23.2.2019 17:49:28. #1.11#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Bakan Pekcan: "Yabancı Yatırımcıyı Çekmek İçin Önce Kendi Ülkesinde Bulunan Rekabet Hukukunun...
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]