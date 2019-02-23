Bakan Pekcan: "Yabancı Yatırımcıyı Çekmek İçin Önce Kendi Ülkesinde Bulunan Rekabet Hukukunun...
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşlarla biraya geldi.
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Manisa'nın Demirci ilçesinde vatandaşlarla biraya geldi.
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Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 04:29 Kaynak: AA
Bakan Pekcan'dan Fahiş Fiyatlı Ürün Uyarısı
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