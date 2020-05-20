Bakan Pekcan: "Yeni destek sistemi, markaların daha çok pazarda varlık göstererek buralarda kalıcı...
Bakan Pekcan: "Yeni destek sistemi, markaların daha çok pazarda varlık göstererek buralarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak.
Bakan Pekcan: "Yeni destek sistemi, markaların daha çok pazarda varlık göstererek buralarda kalıcı olmalarına zemin hazırlayacak."
Haber Yayın Tarihi: 20.05.2020 10:56 Kaynak: AA
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