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Bakan Pekcan: "(Yeni tip koronavirüse karşı) Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik....
6 saat önce
Bakan Pekcan: "(Yeni tip koronavirüse karşı) Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık.
Haber Yayın Tarihi: 26.02.2020 11:52 Kaynak: AA
Bakan Pekcan: "(Yeni tip koronavirüse karşı) Bütün gümrük kapılarımızı dezenfekte ettik. Kapılardaki kontrolümüz had safhada, her türlü önlemi aldık."
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