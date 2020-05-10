Bakan Pekcan: Yerel para birimleriyle ticarete ağırlık vermemiz gerekiyor - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Pekcan: Yerel para birimleriyle ticarete ağırlık vermemiz gerekiyor - Son Dakika

Bakan Pekcan: Yerel para birimleriyle ticarete ağırlık vermemiz gerekiyor

6 saat önce

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Merkez bankalarının parasal genişlemeye gittiği bu dönemde, küresel finans dengelerinde görülebilecek değişiklikleri, yaşanabilecek istikrarsızlıkları göz önüne alarak, yerel para birimleri üzerinden ticarete daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor.

Bakan Pekcan: Yerel para birimleriyle ticarete ağırlık vermemiz gerekiyor, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, "Merkez bankalarının parasal genişlemeye gittiği bu dönemde, küresel finans dengelerinde görülebilecek değişiklikleri, yaşanabilecek istikrarsızlıkları göz önüne alarak, yerel para birimleri üzerinden ticarete daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun için biz kamu olarak gerekli çalışmaları yapacağız ancak özel sektörden de destek bekliyoruz" dedi.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre, Ticaret Bakanı Pekcan başkanlığındaki '13'üncü İstişare Kurulu Toplantısı', videokonferans ile yapıldı. Konferansa Bakan Pekcan'ın yanı sıra Türkiye İhracatçılar Meclisi (TİM) Başkanı İsmail Gülle, Dış Ekonomik İlişkiler Kurulu (DEİK) Başkanı Nail Olpak, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu, Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, Müstakil Sanayici ve İşadamları Derneği (MÜSİAD) Başkanı Abdurrahman Kaan, Türk Sanayicileri ve İş İnsanları Derneği (TÜSİAD) Başkanı Simone Kaslowski, Türkiye Müteahhitler Birliği (TMB) Başkanı Mithat Yenigün ve Uluslararası Yatırımcılar Derneği (YASED) Başkanı Ayşem Sargın katıldı.

Pekcan, burada yaptığı konuşmada, tüm dünyayı olduğu gibi Türkiye'yi de etkileyen 'Covid-19' pandemisinin ticaret üzerindeki olumsuz etkisinden Türk iş insanının dinamizmi ve iş azmi ile çok hızlı ivmelenme ile çıkacaklarına inandıklarını söyledi.

'BİR ARAYA GELMEMİZ LAZIM'

Belli başlı Asya ülkeleri ve Çin'in toparlanma sürecine girdiğine işaret eden Bakan Pekcan, "Belki ihracatımızı öncelikle bu bölgelere kaydırabiliriz. Bu ülkeler şu anda normal aktivitelerine devam ediyorlar. Bütün ülkeler içlerine kapandıkları bir süreçten geçiyorlar. Dolayısıyla muhataplarımızla temaslarımızda her seviyede, her zamankinden daha sık bir şekilde bir araya gelmemiz lazım. Onlarla sürekli irtibat halinde olup, bu pazarlardaki yerimizi sağlamlaştırmalı, çözüm odaklı çalışarak ortak yaklaşımlar ve süreçler geliştirmeliyiz. Taleplerin ötelendiği bir süreçten geçiyoruz. Bütün dünyada insanların eve kapandıklarında nasıl bir tatil özlemi varsa, insanların normale dönme özlemi de var. Tabi bu süreçten mali yapıları ve üretim fonksiyonları bozulmayan şirketler çok daha hızlı bir şekilde ayağa kalacak, oluşacak talebe çok daha hızlı dönüş yapacaklar" dedi.

'YENİ FIRSAT VE TALEPLER TİCARETE DÖNÜŞECEK'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından açıklanan Ekonomik İstikrar Kalkanı Paketi ile firmaların, işletmelerin ve esnafın bu süreçten en az hasarla çıkması yönünde önemli tedbirler alındığına dikkat çeken Pekcan, "Umuyoruz ki dünyadaki toparlanma ile Türkiye'nin daha hızlı bir toparlanma sürecine girerek yeni fırsat ve talepleri ticarete dönüştürme imkanı olacak. Dış ticaretimizdeki toparlanmanın gücünü ve hızını artırmak için de yurt dışındaki yeni dinamikleri, fırsatları iyi değerlendirmek ve bunları iyi takip etmemiz gerekiyor. Bu çerçevede pazar ve ürün çeşitlendirmesine de gitmemiz gerekecek" diye konuştu.

'STK'LARIN YANINDAYIZ'

İlerleyen dönemde Türkiye için önemli bir hedefin de Gümrük Birliği Anlaşması'nın güncellenmesi olduğunu belirten Pekcan, şöyle konuştu:

"Koronavirüs ile Avrupa'da kırılganlıklar çok ciddi şekilde hissedilmeye başlandı. Avrupa Birliği ekonomik anlamda yeni açılımlar yapma gereğini duyacak. Belki yatırımlarda, üretimde biraz daha içe dönecekler ancak tedarik zincirlerinde alternatif arayışına ve mümkün olduğu kadar da güvenilir, öngörülebilir, yakın tedarikçileri tercih etme eğiliminde olacaklar. Temmuz ayında Almanya'nın dönem başkanlığı başlayacak. Normalleşme faaliyetlerinden biri de Gümrük Birliği'nin güncelleşmesi süreci ile ilgili çalışmalarımıza devam etmek ve müzakere sürecini resmen başlatmak olacak. Bu süreçte STK'larımızın söz konusu sürece aktif katılımları, muhataplarını bu sürece dahil etmeleri ve Türkiye'nin yanında yer almalarını temin etmeleri bizlerin önünü açacak ve çok yardımcı olacak. Biz bakanlık olarak STK'larımızın yanınızdayız. Her türlü desteğimizle çabamızla ve diğer bakanlıklarla ilişkilerde mümkün olan ölçüde taleplerinizin takipçisi oluyoruz."

Temassız ticaret uygulamasına değinen Pekcan, bu dönemin demir yolunun etkin kullanımı için bir açılım süreci olduğunu, yeni model lojistik alternatiflerinin çalışılması ve nakliyelerin ucuzlaması için çalışmalar yürütülmesi gerektiğini söyledi.

'YEREL PARA İLE TİCARETE AĞIRLIK VERİLMELİ'

Bakan Pekcan, üzerinde hassasiyetle durdukları konulardan birinin de yerel para birimleri ile ticaretin önünü açmak olduğunu belirterek, "Merkez bankalarının parasal genişlemeye gittiği bu dönemde, küresel finans dengelerinde görülebilecek değişiklikleri, yaşanabilecek istikrarsızlıkları göz önüne alarak yerel para birimleri üzerinden ticarete daha fazla ağırlık vermemiz gerekiyor. Bunun için biz kamu olarak gerekli çalışmaları yapacağız ancak özel sektör olarak sizlerden de destek bekliyoruz" diye konuştu.

GÖRÜNTÜ GEÇİLİYOR

ANKARA, -


Ruhsar Pekcan, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 10.05.2020 12:02 Kaynak: DHA


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