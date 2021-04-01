Bakan Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek, 13 milyar...
01.04.2021 12:03
Bakan Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek, 13 milyar dolardan 11 milyar dolara gerilemiştir.
Bakan Pekcan: "Yılın ilk çeyreğinde dış ticaret açığı geçen sene ilk çeyreğe göre yüzde 15,2 oranında kayda değer bir düşüş göstererek, 13 milyar dolardan 11 milyar dolara gerilemiştir." - ANKARA
Ekonomi, Son Dakika
Kaynak: İHA
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