Bakan Pekcan Yüksekova'da
1 saat önce
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde askerlerle birlikte yemek yedi.
Haber Yayın Tarihi: 23.07.2019 02:13 Kaynak: İHA
Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan
, Hakkari
'nin Yüksekova
ilçesinde askerlerle birlikte yemek yedi.
Çeşitli temaslarda bulunmak üzere öğle saatlerinde Yüksekova Selahaddin Eyyübi Havalimanı'na gelen Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, burada Hakkari Valisi İdris Akbıyık ve kurum müdürleri tarafından karşılandı. Daha sonra 3. Piyade
Tümen Komutanlığı 3. Hudut Alayı 1. Hudut Tabur Komutanlığını ziyaret eden Bakan Pekcan, burada askerlerle birlikte yemek yedi. Pekcan daha sonra Esendere
Gümrük Kapısı'nı ziyaret etmek üzere buradan ayrıldı. - HAKKARİ
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