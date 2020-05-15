Bakan Pekcan: Yurt dışı müteahhitlik alanında hedefimiz 20 milyar doları aşmak - Son Dakika

Bakan Pekcan: Yurt dışı müteahhitlik alanında hedefimiz 20 milyar doları aşmak

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik alanında bir marka haline geldiğini belirterek, "2020 yılı Nisan ayı sonu itibariyle 127 farklı ülkede 403,4 milyar dolar değerinde 10 bin 197 proje üstlenmiş bulunmaktayız. Geçen yıl 19,2 milyar dolarlık proje büyüklüğüne ulaşmıştık.

Bakan Pekcan: Yurt dışı müteahhitlik alanında hedefimiz 20 milyar doları aşmak, System.String[]

TİCARET Bakanı Ruhsar Pekcan, Türkiye'nin yurt dışı müteahhitlik alanında bir marka haline geldiğini belirterek, "2020 yılı Nisan ayı sonu itibariyle 127 farklı ülkede 403,4 milyar dolar değerinde 10 bin 197 proje üstlenmiş bulunmaktayız. Geçen yıl 19,2 milyar dolarlık proje büyüklüğüne ulaşmıştık. Hedefimiz 20 milyar doları aşmak" dedi.

Bakan Pekcan, 'Türkiye Müteahhitler Birliği Yönetim Kurulu' toplantısına video konferans aracılığıyla katıldı. Bakan Pekcan, Ekonomi, Son Dakika Ekonomi Haberleri, Ekonomi Son Dakika'>ekonomi ve ticaret alanında da sağlık alanında olduğu gibi bir mücadele verildiğini kaydederek, "Ekonomik alandaki ortak mücadelemizi ve dayanışmamızı sürdürerek, bu süreci en az kayıpla atlatacak ülkelerden biri olacağımıza inanıyorum. Bildiğiniz gibi yurt dışı müteahhitlik hizmetleri sektörü, global ekonomik değişimlerden hızlı etkilenmektedir. Bu kapsamda, küresel ekonomide yaşanan durgunluk ve güvensizlik, ticaret savaşları, müteahhitlerimizin proje üstlendiği bölgelerde yaşanan siyasi gerginlikler ve enerji fiyatlarındaki dalgalanmalar, yurt dışı yeni müteahhitlik hizmetlerimizi öncelikli olarak etkilemektedir. Bütün bu sorunlara ek olarak küresel ekonomi, Covid-19 salgını nedeniyle son 100 yılın belki en zor sürecini yaşamaktadır. Dünya Ticaret Örgütü (DTÖ) ise küresel ekonominin iyimser senaryoda yüzde 2,5, kötümser senaryoda ise yüzde 8,8 küçüleceğini öngörmekte. Salgın nedeniyle küresel ekonomideki yaşanan olumsuz gelişmeler, yurt dışı müteahhitlik sektörünü de doğrudan etkiliyor" dedi.

'CİDDİ BİR SORUN BİZE İNTİKAL ETMEDİ'

Ticaret müşavirlikler vasıtasıyla tüm firmaların proje bazlı durumunun her ülke özelinde takip edildiğini kaydeden Bakan Pekcan, "8 Nisan 2020 tarihinde Türkiye Müteahhitler Birliği ve bütün ticaret müşavirliklerimize bir yazı iletilerek, firmalardan salgın nedeniyle geçici olarak durdurulan, iptal olan ve iptal olma olasılığı bulunan projelere ilişkin bilgi toplanması talep edilmiştir. Türkiye Müteahhitler Birliği'nden(TMB) alınan şifahi bilgiler ve ticaret müşavirliklerimizin birçoğundan ulaşan yazılar kapsamında, salgın çerçevesinde iptal olan herhangi bir proje bulunmadığı öğrenilmiştir. Ayrıca işveren idarenin veya ülkedeki önlem sıkılığının durumuna göre geçici olarak durdurulan bazı projelerin bulunduğu, bu sayının da çok fazla olmadığı, genelde projelerin devam ettiği yavaşla görülmüştür. Konuya ilişkin olarak firmalarımızdan alınan değerlendirmeler genellikle işçi ve malzeme temininde yaşanan sıkıntılar ağırlıklı olup, hakedişler ile ilgili henüz ciddi bir sorun bize intikal etmemiştir" ifadesini kullandı.

'ELİMİZDEN GELENİ YAPMAYA DEVAM EDECEĞİZ'

Pekcan, salgın kapsamındaki küresel kısıtlamaların uzun süre devam etmesi durumunda, tüm ülkelerin ekonomilerine ciddi bir zarar vereceği ve bunun da firmaların hakedişlerine etki edebileceğinin göz önüne alınması gerektiğine vurgu yaparak, "Bu kapsamda, süreç, firma özelinde Ticaret Müşavirliklerimizce ve ilgili genel müdürlüğümüzce yakından izlenmektedir.  İlerleyen dönemlerde yaşanabilecek olası sıkıntılarda gerekli ticaret diplomasisi araçlarını kullanarak sektörümüzün sorunlarını çözmek için elimizden geleni yapmaya devam edeceğiz" diye konuştu.

'GEREKLİ FEDAKARLIKLARI YAPARAK BU SÜRECİ ATLATACAĞIZ'

Bu süreçte ülke kaynaklarının da dikkatli bir şekilde kullanılması gerektiğine dikkati çeken Bakan Pekcan, şunları kaydetti: "Dolayıyla ülkemiz ekonomisinin bu süreci de en az hasarla atlatmasının sağlanması büyük önem taşıyor. Hep birlikte gerekli fedakarlıkları yaparak ve bize yakışan milli dayanışma ruhunu sergileyerek bu süreci atlatacağımızı umuyorum. Firmalarımızın devam eden işleri kapsamında ilgili ülkelere işçilerini götürmeleri talep edilmektedir. Bununla birlikte, tüm dünyada ciddi bir seyahat kısıtlaması mevcuttur.  Buna rağmen bazı ülkelerin devam eden projeler kapsamında kendi ülkelerine giriş prosedürlerine ilişkin bilgiler hızlıca temin edilip sektörle paylaşılmaktadır" ifadesini kaydetti.

'YENİ FIRSATLAR DOĞACAKTIR'

Pekcan, Türkiye'nin, yurt dışı müteahhitlik alanında bir marka haline geldiğini belirterek, sözlerini şöyle sürdürdü:

"2020 yılı Nisan ayı sonu itibariyle 127 farklı ülkede 403,4 milyar dolar değerinde 10 bin 197 proje üstlenmiş bulunmaktayız. Geçen yıl 19,2 milyar dolarlık proje büyüklüğüne ulaşmıştık. Hedefimiz 20 milyar doları aşmak. Arzu ettiğimiz, hak ettiğimiz seviyeleri kısa sürede yakalayacağımıza yürekten inanıyorum. Bu süreç zorlukların ve sınamaların yanı sıra birçok sektörümüz için yeni fırsatları doğacaktır. Bunlardan birisi sağlık sektörü sağlık turizmi açısından önemli katkıları olacaktır. Ülkemizin sağlık sektörünün ne kadar güçlü olduğunu tüm dünya gördü. Özellikle ülkemizin büyük tecrübeye sahip olduğu sağlık sektörüne yönelik projelerin artacak olması firmalarımız adına yeni bir fırsattır. Bunlardan birisi de sağlık sektörü. Ülkemizin sağlık sektörünün ne kadar güçlü olduğunu bütün dünya gördü. Sağlık turizmi açısından olumlu katkıları olacağına inanıyoruz. Sizler için bu ülkelerdeki sağlık yatırımlarına daha çok ağırlık vereceğini, sizlerin sağlık alanında daha çok proje üstleneceğini tahmin ediyoruz."


Ruhsar Pekcan, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 15.05.2020 04:52 Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Pekcan: Yurt dışı müteahhitlik alanında hedefimiz 20 milyar doları aşmak - Son Dakika

Son Dakika

Oyuncu Onur Saylak üçüncü kez baba oluyor Bu sahnede tacize uğradığını iddia etti! İşte unutulmayan skandallar Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Güzel oyuncu Şilan Makal ile Şener Özbayraklı evlendi Eşinden yeni boşanan Buket Aydın'ın Emir Sarıgül'le fotoğrafı sosyal medyayı salladı Böbrek nakli olan Ferdi Tayfur yaşadıklarını anlattı: Çok uyuduğum için hastaneye gittim, böbrek yetmezliği olduğunu öğrendim Fenomen Murat Övüç'ün şöhret olmadan önce yaşadığı evin görüntüleri ortaya çıktı Evlat acısı yaşayan Ebru Şallı'dan duygulandıran paylaşım: Çiçeğim bu sefer yavrusuyla açıyor Acun Ilıcalı, basketbol oyununda haksız yere itirazda bulunan Mert'i yemek ödülünden men etti Karantinada olan oyuncu Meryem Uzerli, Kur'an-ı Kerim okumaya başladı Danla Bilic, fotoğraflarının sansürlenip haber yapılmasına sert çıktı: Kimse bunu yapamaz Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Sokağa çıkma yasağına takılan Hülya Koçyiğit, torunlarına hasret kaldı Oyuncu Çağatay Ulusoy, Osmanlı dizisiyle ekrana dönüyor Şarkıcı Berksan, maskeli 3 kişilik ekiple sosyal mesafeli klip çekti
Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim Milli futbolcu Arda Turan: Çalıştığım en iyi teknik direktör Fatih Terim         
23:18
Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı Kız çocukları hakkında tepki çeken sözlere imza atan profesör hakkında Aydın Üniversitesi soruşturma başlattı         
22:52
Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti Dünyada koronavirüs vaka sayısı 4 milyon 600 bini geçti         
22:48
Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek Belçika'da Club Brugge'ün şampiyon ilan edilmesi nedeniyle Galatasaray Diagne'den ek gelir elde edecek         
22:42
Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor Efsane yarışma programı Çarkıfelek, Onur Büyüktopçu ile ekranlara dönüyor         
22:35
4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu 4 günlük sokağa çıkma yasağı öncesinde Silivri Gümüşyaka'da kilometrelerce araç kuyruğu oluştu         
22:32
Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim Merve Boluğur: Bir erkekte en çok aura, saç rengi ve ses tonuna dikkat ederim         
22:14
Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti Son Dakika: Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın talimatı ile 65 yaş üstü için sokağa çıkma saatleri değişti         
22:06
Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım Dünyaca ünlü atlet Darya Klishina: Eskortluk teklifi aldım         
22:03
UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar UEFA Başkanı Ceferin: Ligleri tescil edenler Avrupa kupalarında ön eleme oynayacaklar         
21:33
Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti Sokağa çıkma yasağı öncesinde Çeşme'de vatandaşlar plaja akın etti         
21:27
Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı Vuhan'da maskeyle koşan adamın akciğeri patladı         
21:06
Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun Iğdır Emniyet Müdürü'nden HDP'li vekile: Van'da 2 vatandaşım katledilmişti, onu savun         
21:00
Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi Koronavirüs nedeniyle tescil edilen Belçika Ligi'nde Club Brugge şampiyon ilan edildi         
20:53
Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı Mevsimlik tarım işçileri arasında çıkan silahlı çatışmada 3'ü ağır 11 kişi yaralandı         
20:50
Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti Brezilya Sağlık Bakanı Teich istifa etti         
20:48
Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz Warp Speed projesini ilan eden Trump: Yıl sonuna kadar elimizde bir korona aşısı olacağını düşünüyoruz         
20:46
Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim Galatasaraylı kaleci Fernando Muslera: Boca Juniors ile görüşmedim         
20:35
Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı Adana'da Vefa Yardımlaşma Grubu'na saldırıyı CHP'li Başkanın yaptığı ortaya çıktı         
20:14
Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi Devlet Bahçeli, Siyasi Partiler Kanunu ve Seçim Kanunu'nun değişmesini istedi         
20:04
15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak? 15 ilde sokağa çıkma kısıtlaması bu gece başlıyor: Hangi işletmeler, kaça kadar açık olacak?         
19:59
Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı Eski Trabzonsporlu Sturridge, kulüpsüz olmasına rağmen 22 milyon poundluk servetiyle birçok ismi geride bıraktı         
19:42
Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi Maske takmanın zorunlu olduğu il sayısı 21'e yükseldi         
19:35
Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı Sağlık Bakanlığı, minibüsler için koronavirüs rehberi yayınladı         
19:32
HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı HDP'li Altınova Belde Belediye Başkanı Budak gözaltına alındı         
19:31
Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe Bakan Koca, artan yeni vaka sayısından sonra uyardı: Yeni hayat tarzımız maske ve sosyal mesafe         
19:30
Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur Adı Galatasaray'la anılan Albert Riera: Yardımcı antrenörlük benim için güzel olur         
19:16
Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi Son Dakika: Türkiye'de 15 Mayıs günü koronavirüsten ölenlerin sayısı 48 oldu, 1708 yeni vaka tespit edildi         
19:02
İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu İnsana benzer bağışıklık sistemi olan hayvanda korona aşısı başarılı oldu         
18:56
Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı Montpellier 42 yaşındaki futbolcusu Hilton ile yeni sözleşme imzaladı         
18:50
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 15.05.2020 23:29:13. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Pekcan: Yurt dışı müteahhitlik alanında hedefimiz 20 milyar doları aşmak - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]