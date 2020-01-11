Bakan pekdemirli hatta kopukluk gözlemlendi - 2 - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan pekdemirli hatta kopukluk gözlemlendi - 2 - Son Dakika

Bakan pekdemirli hatta kopukluk gözlemlendi - 2

6 saat önce

Bakan Pekdemirli Hatta kopukluk gözlemlendi (KKTC Su Temin Projesiyle ilgili) - 2.

Bakan Pekdemirli Hatta kopukluk gözlemlendi (KKTC Su Temin Projesiyle ilgili) - 2

Bakan pekdemirli hatta kopukluk gözlemlendi - 2

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:58 Kaynak: DHA
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