Bakan pekdemirli hatta kopukluk gözlemlendi - 2 - Son Dakika

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Bakan pekdemirli hatta kopukluk gözlemlendi - 2
6 saat önce
Bakan Pekdemirli Hatta kopukluk gözlemlendi (KKTC Su Temin Projesiyle ilgili) - 2.
Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 01:58 Kaynak: DHA
Bakan Pekdemirli Hatta kopukluk gözlemlendi (KKTC Su Temin Projesiyle ilgili) - 2
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