Son Dakika Haberleri: Bakan Scheuer'den Taksicileri Kızdıracak Tasarı

Bakan Scheuer'den Taksicileri Kızdıracak Tasarı

38 dakika önce

BAKAN Scheuer, yapmayı düşündüğü değişikliklerle kiralık araba şirketlerinin de şehir içinde tıpkı taksiler gibi yolcuları bir noktadan başka bir noktaya taşımasının önünü açmak istiyor.

Bakan Scheuer'den Taksicileri Kızdıracak Tasarı, System.String[]
BAKAN Scheuer, yapmayı düşündüğü değişikliklerle kiralık araba şirketlerinin de şehir içinde tıpkı taksiler gibi yolcuları bir noktadan başka bir noktaya taşımasının önünü açmak istiyor. Bakan Scheuer'in yürürlükteki yolcu taşıma yasalarında değişiklik yapması durumunda taksi şirketlerine ciddi rakipler çıkacak. Uygulamanın hayat geçmesi ise taksicileri kızdıracak.

Uber ilk gündeme geldiğinde Almanya genelinde taksiciler eylemler düzenlemiş, yolcu taşımamış ve yolları yaptıkları eylemlerle bir süreliğine trafiğe kapatmıştı. Kimi eyaletlerde de açılan davalar sonunda Uber'in çalışması yasaklanmıştı. Ancak buna rağmen Uber, bazı kentlerde yasalardaki boşluklardan dolayı yolcu taşımaya devam etti.
Kaynak: Hürriyet

»  »      Haber Yayın Tarihi : 19.02.2019 05:45 

Uber, Güncel
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