Bakan Scheuer, Otoban Parasını Twitter'dan Duyurdu

CSU, Almanya
'da 2014'te yapılan genel seçimlerden önce plakalı tüm araçlardan otoban ücreti alınacağını vaat etmişti. Bu şekilde oy toplayan CSU, dört yıl boyunca üzerinde çalıştığı otoban ücretini bir türlü yasallaştıramadı. AB
, sadece yabancı plakalı araçlardan otoban ücreti alınmasını, AB yasalarına aykırı olduğu gerekçesiyle Almanya'yı uyarmıştı.
Bu konudaki kararlığını sürdüren CSU'lu Federal Ulaştırma Bakanı
Andreas Scheuer, yasayı çıkaracağını Twitter
hesabından yaptığı paylaşımla duyurdu: "Hepinize mutlu bir yeni yıl diliyorum. 2019 yılı iyi bir haberle başlıyor. Otobanların kamyonlara ücretli olmasını sağlayacak uygulama Ekim 2020'de başlıyor."
VERGİDEN DÜŞÜRECEK
Bakan, daha önceki açıklamalarında kamyonlardan otoban ücretinin 2021 yılında alınacağını açıklamıştı. Avrupa
'da bazı ülkelerin otoban ücreti almasını örnek gösteren Scheuer, benzer uygulamayı Almanya'da da hayata geçirmenin üzerinde çalışıyordu. Scheuer, otoban ücretinin sadece yabancı plakalı kamyonlardan almak için ise Alman plakalı kamyonlardan alınan otoban ücretini yıllık vasıta vergisinden düşürmeyi planlıyor. Böylece Alman plakalı kamyonlar otoban ücretinden muaf tutulacak.