Bakan Selçuk: "1 Ocak 2019 – Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. - Son Dakika
Bakan Selçuk: "1 Ocak 2019 – Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak.
Bakan Selçuk: "1 Ocak 2019 – Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak.
Bakan Selçuk: "1 Ocak 2019 – Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. İlave istihdam sağlayan işverenlerimize de destek sunacağız. Farklı çalışma modellerini etkinleştireceğiz". - ANKARA
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13.06.2020 19:08:43. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk: "1 Ocak 2019 – Nisan 2020 arasında işinden ayrılanlara istihdama dönüş desteği olacak. - Son Dakika