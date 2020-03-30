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Bakan Selçuk: "1000 TL nakdi yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına 1 Nisan'da yatırmaya...
6 saat önce
Bakan Selçuk: "1000 TL nakdi yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına 1 Nisan'da yatırmaya başlıyoruz"
Bakan Selçuk: "1000 TL nakdi yardımı, ihtiyaç sahibi ailelerin hesaplarına 1 Nisan'da yatırmaya başlıyoruz" - ANKARA
Haber Yayın Tarihi: 30.03.2020 11:50 Kaynak: İHA
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