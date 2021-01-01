Bakan Selçuk: "12 bin 500 personel ve yöneticiye erişilebilirlik eğitimi verdik" - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kamu kurumlarının web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması, mevcutların erişilebilir hale getirilmesi ve bu konuda farkındalık oluşturmak için 12 bin 500 kişiye "Erişilebilirlik Eğitimi" verdiklerini bildirdi.

Bakan Selçuk, engelli vatandaşların başta eğitim ve sağlık olmak üzere her türlü hizmete kolaylıkla erişimlerinin sorunların çözümünde önemli rol oynadığını söyledi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 2020 yılını Erişilebilirlik Yılı ilan etmesinin ardından bakanlık olarak erişilebilirliğe dair hizmetlere hız kazandırdıklarını kaydeden Selçuk, "Erişilebilirlikle ilgili toplumsal farkındalığın oluşturulması, hiç kuşkusuz en önemli adımlardan birisi. Toplumda haklar, sorunlar ve yasal zorunluluklarla ilgili olarak gerekli bilgi ve hassasiyeti oluşturmak durumundayız. Bu kapsamda kamu kurum ve kuruluşlarına, üniversiteler ve belediyelere yönelik 'Erişilebilirlik Eğitimlerini' yoğun şekilde sürdürüyoruz" dedi.

Bölgesel düzeydeki Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri ile bilgi ve hassasiyeti her kesime yayma çabası içinde olduklarını belirten Bakan Selçuk, "Erişilebilirliğin önemini üniversitelere aktarmak, üniversitelerle işbirliğini artırmak amacıyla Erişilebilir Üniversiteler Seminerleri düzenledik. Bugüne kadar düzenlediğimiz 5 seminerde, üniversitelerin ilgili rektör yardımcıları, yapı işleri daire başkanı, teknik personel ve engelli öğrenci birimi temsilcilerinden oluşan yaklaşık 500 kişiye ulaştık" diye konuştu.

"Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları üyelerine her yıl eğitimler düzenledik"

Bakan Selçuk, bakanlıklar, kamu kurum ve kuruluşlarının taşra teşkilatları ve belediyeler başta olmak üzere kurumların yönetici, mimar, şehir plancısı, peyzaj mimarı, inşaat, makine ve elektrik mühendisleri ile teknikerlerden oluşan teknik personeline, teknik alanda hizmet veren meslek odaları ve üniversite öğrencilerine yönelik de çok sayıda yüz yüze ve uzaktan eğitim verdiklerini kaydetti. Selçuk, ayrıca valilikler bünyesinde kurulmuş olan Erişilebilirlik İzleme ve Denetleme Komisyonları üyelerine de her yıl mevzuat değişiklikleri ve talep edilen konu başlıklarında eğitimler düzenlediklerini ifade etti.

"Web İçerik Erişilebilirliği Eğitimi düzenledik"

Bakan Selçuk, Erişilebilirlik Yılı kapsamında düzenlenen bir diğer eğitimin de bilgi ve iletişim teknolojileri alanlarında erişilebilirliğin sağlanması için kamu kurumlarının web sayfalarının erişilebilir olarak tasarlanması konusu olduğunu söyledi. Bu konuda farkındalık oluşturmak için bakanlıkların ilgili birimleri ile ilgili kurumlarında bulunan web içerik yönetim sistemi görevlileri ve birim sorumları ile şube müdürlerine Web İçerik Erişilebilirliği Eğitimi düzenlediklerinin altını çizen Selçuk, "Bu çerçevede bugüne kadar toplam 12 bin 500 kişiye eğitim verdik" diye konuştu.

Eğitimlerde hangi başlıklar yer alıyor?

Eğitimlerin kapsamı katılımcı kurum ve birimine göre şekillendiriliyor. Eğitimlerde erişilebilirliğin önemi, erişilebilirlikle ilgili güncel mevzuat ve erişilebilirlik standartlarının yanı sıra, farklı gruplarda yer alan engellilerin çevredeki gereksinimleri ve yapılması gerekenler, erişilebilirlik izleme ve denetleme formları, hissedilebilir yürüme yüzeyi işaretleri uygulama esasları konularında bilgilendirmeler yapılıyor. Eğitim planlamasında katılımcı görev alanına göre teknik içerik ve standartların neler olacağı belirleniyor. Yüz yüze eğitimlerde eğitimin son bölümünde katılımcılara mimari proje üzerinde ekip çalışması yaptırılıyor. Ayrıca, eğitim verilen bina ve yakın çevresinde erişilebilirlik izleme ve denetleme formları aracılığıyla mevcut durum tespiti uygulaması gerçekleştiriliyor. - ANKARA