Bakan Selçuk: 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldık - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon, 2'si kan ürünü, 1'i doğuştan metabolik hastalık ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını açıkladı.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK) resmi web sitesinde SGK Sağlık Uygulama Tebliğine (SUT) ilişkin yeni düzenlemelerin yayımlandığını duyurdu. 3'ü kalp, 2'si pulmoner hipertansiyon, 2'si kan ürünü, 1'i doğuştan metabolik hastalık, 1 antibiyotik, 1 antiviral, 1 kanserde bulantı ilacı, 1 yenidoğan hemanjiyom ilacı olmak üzere 12 ilacı daha geri ödeme listesine aldıklarını belirten Bakan Selçuk, "Geri ödeme kapsamına alınan 14 muadil ilaç ve yayımlanan SUT ile eklenen 12 ilaç ile birlikte geri ödemesindeki ilaç sayımız 8 bin 636'ya ulaştı" dedi.Bakan Selçuk, vatandaşların ilaçları SGK ile sözleşmeli eczanelerden temin edebileceklerini ifade etti. Öte yandan bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Miyastenia Gravis' hastalarının tedavilerinde kullanılmak üzere ödemede olan bir ilaçta da düzenleme yapıldığı belirtildi.