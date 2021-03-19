Bakan Selçuk: 15 bin kadın ilk kez SGK'ya kaydoldu - Son Dakika

Bakan Selçuk: 15 bin kadın ilk kez SGK'ya kaydoldu

19.03.2021 20:28
Bakan Selçuk: 15 bin kadın ilk kez SGK'ya kaydoldu, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi ile 25 binden fazla çalışan annemizi destekledik.

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi ile 25 binden fazla çalışan annemizi destekledik. Bu proje annelere çocuk bakımı için maddi destek sağlıyor ve bu şekilde kadınların iş hayatına dönmesine imkan sağlıyor. Bu proje sayesinde 15 bin kadın ilk kez Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kaydoldu" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Birleşmiş Milletler (BM) Kadının Statüsü Komisyonu'nun 65'inci oturumu kapsamında NEYAD ve MÜSİAD tarafından düzenlenen 'Siyasi, ekonomik ve kamusal hayatta liderliğe hazırlanmak' başlıklı oturuma katıldı. Kadınların iş hayatına katılımına büyük önem verdiklerinin altını çizen Bakan Selçuk, bu konuda gereken politikaları oluşturmak ve adımları atmak için Kadın İstihdamı Ulusal İzleme ve Koordinasyon Kurulu oluşturduklarını kaydetti. Bakan Selçuk, İŞKUR tarafından düzenlenen eğitim programlarına katılanların önemli bir bölümünü kadınlar oluşturuyor, 2002 yılında bu yana bakanlığın çalışmaları sonrasında kadın istihdamının 3 milyonu aştığını da söyledi. İş ve aile yaşamı arasındaki uyumun sağlanmasının kadın için önemini vurgulayan Bakan Selçuk, kadınların iş yaşamına katılımını desteklemek için çocuk bakım servislerinin artırılmasına özel önem verdiklerini belirtti. Bakan Selçuk, "Evde Çocuk Bakım Hizmetleri Yoluyla Kayıtlı Kadın İstihdamının Desteklenmesi projesi ile 25 binden fazla çalışan annemizi destekledik. Bu proje annelere çocuk bakımı için maddi destek sağlıyor ve bu şekilde kadınların iş hayatına dönmesine imkan sağlıyor. Bu proje sayesinde 15 bin kadın ilk kez Sosyal Güvenlik Kurumu'na (SGK) kaydoldu" değerlendirmesinde bulundu.

'GİRİŞİMCİLİK EĞİTİM PROGRAMLARINDAN 216 BİN KADIN YARARLANDI'Bakan Selçuk, girişimciliğin, kadınların potansiyellerini ortaya çıkarabilecekleri en verimli alanlardan biri olduğuna inandıklarını ve bu kapsamda bugüne kadar 216 bin kadının düzenlenen eğitim programlarına katıldığını kaydetti. Selçuk, "Kadın kooperatiflerini girişimciliğin itici gücü olarak gördüğümüzden, varlıklarını ve verimliliklerini artırmak için önemli girişimler başlattık. Bu nedenle birçok proje arasında yeni kadın kooperatiflerinin kurulmasını teşvik ediyor ve mevcut kooperatifleri yerel düzeyde çalışma grupları aracılığıyla destekliyoruz" dedi.Bakan Selçuk, son on yılda Türkiye'deki teknoloji 'start- up'larının kurucularının yüzde 16'sının kadın olduğunu ve bu oran ile Türkiye'nin Avrupa'nın dördüncüsü olduğunu açıkladı. Bakan Selçuk, konuşmasında pandemi döneminde kadınların omuzlarına daha fazla yük bindiğini vurguladı ve "Pandemi sonrası dönemde kadınlar ve kız çocukları için riskleri ortadan kaldırmak ve zorlukların üstesinden gelmek ortak sorumluluğumuzdur" ifadelerini kullandı. 'KOORDİNELİ POLİTİKALARA İHTİYAÇ VAR'

Katılımcıların liderlik kapasitelerini geliştirmek ve ömür boyu sürecek bir dayanışma ağı oluşturmak için 'ALLY for Future' adında uluslararası bir liderlik programı düzenlediklerini belirten Bakan Selçuk, programı dünyanın her yerindeki genç Müslüman kadınlar için tasarladıklarını kaydetti. Kadınların kamusal yaşama ve karar alma süreçlerine tam ve etkili katılımını sağlamanın çok boyutlu bir hedef olduğunu vurgulayan Bakan Selçuk, "Tüm dünyada kadınların güçlendirilmesi için, koordineli politikalara ihtiyaç var. Bu noktada, Türkiye'nin başta kadına yönelik her türlü ayrımcılığın ortadan kaldırılması olmak üzere birçok alanda önemli ilerleme kaydettiğini ifade etmekten mutluluk duyuyorum" dedi.


Sosyal Güvenlik Kurumu, Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Türkiye, Güncel, Son Dakika

Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 15 bin kadın ilk kez SGK'ya kaydoldu - Son Dakika


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