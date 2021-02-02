Bakan Selçuk: "15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz." - Son Dakika

Bakan Selçuk: "15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz."

02.02.2021 10:22
Bakan Selçuk:

Bakan Selçuk: "Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz.

Bakan Selçuk: "Daha önce de takvimimizde belirttiğimiz gibi 15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz."

"Köylerimizde salgının hiç olmadığı ya da düşük seyrettiği görüldüğünden çocuklarımızın eğitiminin salgına bağlı olarak daha fazla aksamaması için köy okullarımızı tüm kademelerde yüz yüze ve tam zamanlı olarak açıyoruz."

"15 Şubat'ta tüm bağımsız anaokullarımızı da tam zamanlı açma kararı verdik."

"1 Mart Pazartesi günü ilkokullarımızın tüm sınıf düzeyleriyle açılması kararını aldık. İlkokul öğrencilerimiz eğitimlerine yine seyreltilmiş şekilde haftanın iki günü devam edecekler."

"Lise öğrencilerimizin birinci dönemden kalan sınavları, Mart ayı içerisinde planlanarak yüz yüze gerçekleştirilecektir. Bu sınavların kapsamı 1 Kasım 2020'ye kadar geldikleri ders konularını içermektedir."

-İHA-

Ziya Selçuk, Pazartesi, Mart, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: '15 Şubat Pazartesi günü ikinci yarıyıla başlıyoruz.' - Son Dakika


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