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BAKAN SELÇUK, 15 TEMMUZ SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI, ETKİNLİKLERDE BAŞARI GÖSTERENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ - Son Dakika

BAKAN SELÇUK, 15 TEMMUZ SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI, ETKİNLİKLERDE BAŞARI GÖSTERENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

13.07.2021 22:12
BAKAN SELÇUK, 15 TEMMUZ SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI, ETKİNLİKLERDE BAŞARI GÖSTERENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Fuaye Salonu'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Bakanlık Fuaye Salonu'nda düzenlenen 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Resim Sergisi'nin açılışını gerçekleştirdi. Selçuk, açılışta yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un milli birlik ve bir vatan şuurunu ortaya koyduğuna vurgu yaparak 15 Temmuz'un tarihte bir kırılma noktası olduğuna işaret etti. Selçuk, "Tüm Türkiye olarak her yaştan, her görüşten ve her yaklaşımdan insanımız, bir araya gelip 'biz buradayız, Türk milleti olarak varız, Türkiye'nin geleceği ile ilgili olarak söz sahibiyiz ve canımızı feda etmek pahasına biz bu cesareti gösteririz. ' demişlerdir. " ifadelerine yer verdi. Bu hatırayı her zaman yaşatmak, unutturmamak ve çocuklarda milli şuur halinde yaşamasını sağlamak, bu fedakarlıkları hatırlatmak için fırsatların olmasını istediklerini dile getiren Selçuk, "Bizim Çanakkale Savaşı'nda da Kurtuluş Savaşı'nda da ortaya koyduğumuz çabaların, gayretlerin bugün aynı şekilde hatırlanmasını ve nesiller boyunca devam etmesini bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz. " dedi. "O günün kahramanlarını unutmak mümkün değil" Bakan Selçuk, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü'ne ilişkin şu değerlendirmede bulundu: "Elbette 15 Temmuz, tarihimizde bir kırılma noktasıdır. Tüm Türkiye olarak her yaştan, her görüşten ve her yaklaşımdan insanımız; bir araya gelip 'biz buradayız, Türk milleti olarak varız, Türkiye'nin geleceği ile ilgili olarak söz sahibiyiz ve canımızı feda etmek pahasına biz bu cesareti gösteririz. ' demişlerdir. Gerek şehitlerimiz gerek gazilerimiz bu noktada her türlü övgüye layıktır. O günün kahramanlarını unutmak mümkün değil. Bu darbe girişimini engellemeye çalışan, başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kendilerinin ortaya koyduğu bu çabanın aslında bir cesaret sembolü olduğu da açıktır. Çocuklarımıza anlatacağımız, ders kitaplarına koyacağımız bir cesaret örneğidir. Ölümü göze alan bu cesaret örneğinin aslında 'vatan ne demektir, milli birlik ne demektir? ' bunun manasını ortaya koymak bakımından oldukça somut bir unsur olduğunu söylemek de mümkün. " Sergide, 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü için Kozan Halk Eğitim Merkezi kursiyerleri tarafından ortaya konulan özel çalışmaların sergilendiğini ifade eden Selçuk, "Bu sergi, aslında bize milletimizin her türlü durumla baş edebileceği konusunda yeni bir düşünme fırsatı, bir tefekkür imkanı da vermiştir. Bu düşünceyi, bu cesareti ortaya koymak bu şekilde bir sergiyle onların hatırasını yaşatmak çok önemli. " diye konuştu. 15 Temmuz'a yönelik Bakanlıkça yapılan çalışmalar olduğuna işaret eden Selçuk, 15 Temmuz ruhunun yaşatılması noktasındaki gayretlerin devam edeceğini belirtti. Bakan Ziya Selçuk, Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen "Millet Olmak" temalı afiş ve slogan yarışmasında dereceye giren öğrenciler ile Temel Eğitim Genel Müdürlüğünce "15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü" etkinlikleri kapsamında düzenlenen resim yarışmasında derece alan öğrencilere de ödüllerini takdim etti. Koleksiyon 6 ayda tamamlandı Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından 15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi'nin hazırlık sürecinde el sanatları nakış alanı usta öğretici ve kursiyerlerince kanaviçe tekniği ile hain darbe girişimini anlatan resimler işlendi. Çalışmaları yaklaşık 6 ayda tamamlanan koleksiyonda 24 tablo yer aldı. Koleksiyonda yer alan her bir tabloda ortalama 30 renk iplik kullanıldı ve her bir ürün için yaklaşık 7, 5 milyon iğne batımı gerçekleştirilerek el emeği ürünler ortaya çıkarıldı. Slogan ve afiş birincisi öğrenciler Basın ve Halkla İlişkiler Müşavirliğince "15 Temmuz Milli Birlik ve Demokrasi Günü" anma etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen "Millet Olmak" temalı afiş ve slogan yarışmasında dereceye giren öğrencilerin eserlerinden bazıları da sergide yer aldı. Slogan yarışmasında "Bir Bayrak Altında Bir Nefesiz Biz" sloganı ile İstanbul Zeytinburnu Şehit Büyükelçi Galip Balkan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrencisi Gülce Tezel, afiş ve tasarım yarışmasında ise "Milletin Yumruğu" konulu tasarımı ile Batman TOBB Güzel Sanatlar Lisesi 12. sınıf öğrencisi Dilan Batı birinciliği elde etti.

BAKAN SELÇUK, 15 TEMMUZ SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI, ETKİNLİKLERDE BAŞARI GÖSTERENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ

Ziya Selçuk, 15 Temmuz, Selçuk, Milli, Toplum, Son Dakika

Kaynak: Habermetre

Son Dakika Toplum BAKAN SELÇUK, 15 TEMMUZ SERGİSİNİN AÇILIŞINI YAPTI, ETKİNLİKLERDE BAŞARI GÖSTERENLERE ÖDÜLLERİNİ VERDİ - Son Dakika


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