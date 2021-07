Bakan Selçuk: 15 Temmuz'un kahramanlarını unutmak mümkün değil - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 15 Temmuz darbe girişiminin kahramanlarını unutmanın mümkün olmadığını belirterek, "Kendilerinin ortaya koyduğu bu çabanın aslında bir cesaret sembolü olduğu da açıktır" dedi.

Bakan Selçuk, bakanlıkta Kozan Halk Eğitimi Merkezi Müdürlüğü tarafından düzenlenen '15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü Sergisi'nin açılışını yaptı. Selçuk, burada yaptığı konuşmada, 15 Temmuz'un hatırasını her zaman yaşatmak istediklerini belirtti. Bakan Selçuk, "Bizim Çanakkale Savaşı'nda da, Kurtuluş Savaşı'nda da ortaya koyduğumuz çabaların, gayretlerin bugün aynı şekilde hatırlanmasını ve nesiller boyunca devam etmesini bu şekilde sağlamaya çalışıyoruz" dedi. 15 Temmuz'un tarihte bir kırılma noktası olduğunu vurgulayan Selçuk, "Tüm Türkiye olarak her yaşta, her görüşte ve her yaklaşımdan insanımız, bir araya gelip, 'biz buradayız, Türk milleti olarak varız ve Türkiye'nin geleceği ilgili olarak söz sahibiyiz ve canımızı feda etmek pahasına biz bu cesareti gösteririz' demişlerdir. Gerek şehitlerimiz, gerek gazilerimiz bu noktada her türlü övgüye layıktır. O günün kahramanlarını elbette unutmak mümkün değil. Bu darbe girişimini engellemeye çalışan, başta Ömer Halisdemir olmak üzere tüm şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Kendilerinin ortaya koyduğu bu çabanın aslında bir cesaret sembolü olduğu da açıktır" diye konuştu.

15 Temmuz'da çocuklara anlatılacak, ders kitaplarına konacak bir cesaret örneği sergilendiğini kaydeden Selçuk, "Ölümü göze alan bu cesaret örneğinin aslında 'vatan ne demektir', 'milli birlik ne demektir' bunun manasını ortaya koyma bakımından oldukça somut bir unsur olduğunu söylemek de mümkün" ifadesini kullandı. Bakan Selçuk, konuşmasının ardından 15 Temmuz anma etkinlikleri kapsamında düzenlenen yarışmalarda dereceye girenlerine ödüllerini verdi.

