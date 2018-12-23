Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "2 Bin 504 Engelli ve 3 Bin 274 Gencin Ataması Yapılacak"

Bakan Selçuk: "2 Bin 504 Engelli ve 3 Bin 274 Gencin Ataması Yapılacak"

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 504 engellimizin ve devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencimizin atamasını gerçekleştireceğiz" dedi.

Bakan Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2 bin 504 engellimizin ve devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencimizin atamasını gerçekleştireceğiz" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, yarın saat 14.00'te Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşrifleri ile engelli vatandaşların ve devlet korumasından yararlanan gençlerin kamu kurumlarına atama törenini yapacaklarını açıkladı. Atamalar ile ilgili açıklamada bulunan Bakan Selçuk, "Geçtiğimiz günlerde 2 bin 504 engelli memur alımı yapılacağını duyurmuştuk. Engelli memur adaylarımız başvurularını 29 Kasım ile 7 Aralık tarihleri arasında yaptı. Başvuru yapan hak sahiplerinin kura ile atamalarını gerçekleştireceğiz. Bu yerleştirmede ilk defa devlet korumasından yararlanmış gençlerimiz, öğretmen, mühendis, hemşire gibi unvanlı kadrolara atanacak" ifadesini kullandı.

Bakan Selçuk, kurumların talepleri doğrultusunda ilköğretim düzeyinden 198, ortaöğretim düzeyinden 534, ön lisans düzeyinden 773, lisans düzeyinden 999 olmak üzere toplam 2 bin 504 kadroya atama yapılmak üzere Devlet Personel Başkanlığına bildirildiğini söyledi. Devlet korumasında yetişen 3 bin 274 gencin de kamuda istihdam edileceğini açıklayan Bakan Selçuk, "Engelli kardeşlerimizi ve devlet korumasından yararlanmış gençlerimizi kamuda istihdam ederek hayatlarını kolaylaştırmaya, umutlarını güçlendirmeye, heyecanlarına ortak olmaya devam edeceğiz" dedi.

Cumhurbaşkanlığı Kongre ve Kültür Merkezi'nde gerçekleşecek olan programda yerleştirme işlemleri noter huzurunda gerçekleştirilecek. Programda işitme engelliler işaret dili ile İstiklal Marşı'nı söyleyecek, engelli mehteran takımı gösteri sunacak ve müzik dinletisi yapılacak. - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.12.2018 04:38 Kaynak: İHA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Politika
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