Bakan Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz en geç nisan ayı başında dağıtmak" - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: '(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz en geç nisan ayı başında dağıtmak' - Son Dakika

Bakan Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz en geç nisan ayı başında dağıtmak"

6 saat önce

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın soru sorması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu.

AA Genel Müdür Yardımcısı Mustafa Özkaya'nın soru sorması

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un soruları cevaplaması

ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Anadolu Ajansı Editör Masası'na konuk oldu. (5)

Selçuk: "Sosyal Yardımlaşma Dayanışma Vakıfları aracılığıyla yapılan gelir testlerine bağlı olarak en alt kesime 2 milyar liralık yardımı dağıtacağız"

Selçuk: "Süreçte koşullar tutuyorsa, koşulları esnetiyoruz şu anda, özel kreşler de Kısa Çalışma Ödeneği'nden yararlanabilir durumda olacak."

Selçuk: "(2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz martın sonuna gelmeden, en geç nisan ayı başında dağıtmak."

Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs riskine karşı vatandaşların İŞKUR'a kayıtlı açık işlere elektronik ortamda başvurmalarını istedi.

Bakan Selçuk: (2 milyar liralık sosyal yardım) Hedefimiz en geç nisan ayı başında dağıtmak

Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.03.2020 12:25 Kaynak: AA

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