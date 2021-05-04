Bakan Selçuk, 20'li yaşlar akımına Marlon Brando ile katıldı - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, sosyal paylaşım sitesi Twitter'de '#20liyaslarchallenge' etiketiyle başlatılan akıma, kendi fotoğrafı yerine Aktör Marlon Brando'nun gençlik fotoğrafı ile katıldı. Selçuk'un paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekti.

Sosyal medyada 20'li yaşlardaki fotoğrafların paylaşıldığı '#20liyaslarchallenge' akımına, pek çok siyasi isim katıldı. Milli Eğtim Bakanı Ziya Selçuk da esprili bir yaklaşımla akıma katıldı. Selçuk, Oscar ödüllü ABD'li Aktör Marlon Brando'nun gençlik yıllarına ait bir fotoğrafını paylaşarak, "Taşınırken gençlik fotoğraflarımı kaybetmiştim ama elimde bir tane kalmış" notunu düştü ve paylaşımına gülme ifadesi ekledi. Selçuk'un paylaşımı, kısa sürede çok sayıda sosyal medya kullanıcısının ilgisini çekti. Bakan Selçuk'un takipçilerinin beğeni ve yorum yağmuruna tuttuğu paylaşım, Twitter'da gündem oldu.

VARANK: KLONLAMA TEKNOLOJİSİNİN KEŞFEDİLMİŞ OLMASI BÜYÜK BAŞARI

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank da Bakan Selçuk'un paylaşımını alıntılayarak, "Hocam, siz 20'li yaşlardayken klonlama teknolojisinin keşfedilmiş olması büyük başarı" dedi.