Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek.
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Bakan Selçuk: "2019 yılı için yüzde 8+4 zam verilecek.

1 saat önce

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

Bakan Selçuk:

Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un konuşması ANKARA - Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Hak-İş 2019-2020 Kamu Toplu İş Sözleşmeleri Çerçeve Protokolü'nü imzaladı.

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Zehra Zümrüt Selçuk, Hak İş, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 22.08.2019 05:50 Kaynak: AA
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