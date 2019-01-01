Bakan Selçuk, 2019 Yılının İlk Bebeğini Ziyaret Etti
17 dakika önce
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Hilal Nur bebeğe altın takması Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları Anne Semiha Koca'nın ilk açıklamaları Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ayrılışı ANKARA -...
- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk
'un Hilal Nur
bebeğe altın takması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları Anne
Semiha Koca'nın ilk açıklamaları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ayrılışı ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılının ilk bebeğini ziyaret etti.
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Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:36 Kaynak: AA
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