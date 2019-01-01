Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, 2019 Yılının İlk Bebeğini Ziyaret Etti

Bakan Selçuk, 2019 Yılının İlk Bebeğini Ziyaret Etti

17 dakika önce

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- Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un Hilal Nur bebeğe altın takması
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un açıklamaları
Anne Semiha Koca'nın ilk açıklamaları
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un ayrılışı ANKARA - Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 2019 yılının ilk bebeğini ziyaret etti.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 01.01.2019 12:36 Kaynak: AA

Anne, Hilal Nur, Zehra Zümrüt Selçuk, Güncel
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