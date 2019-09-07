Bakan Selçuk: "2019 YKS'de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz başarıya imza atmış bulunuyor"

Önder 16. İmam Hatipliler Kurultayı Malatya'da başladı

MALATYA - Önder 16. İmam Hatipliler Kurultayı, Malatya İnönü Üniversitesinde başladı. Kurultayın açılışına katılan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Türkiye'de 5 bin 214 imam hatip okulunda 1 milyon 300 bin civarında öğrencinin bulunduğunu belirterek, "2019 YKS'de ilk binde 130 imam hatipli öğrencimiz başarıya imza atmış bulunuyor" dedi.

Önder İmam Hatipliler Derneği tarafından bu yıl 16'ncısı düzenlenen İmam Hatipliler Kurultayı, Malatya'da başladı. İnönü Üniversitesi Turgut Özal Kongre ve Kültür Merkezinde gerçekleşen kurultayın açılışında konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, cevher olan çocukları mücevhere dönüştürürken, ehliyete, liyakate ve vicdana ihtiyacın olduğunu dile getirerek, "Biz imam hatip okullarını sadece ulusal bir mesele olarak görmüyoruz. Bundan dolayı uluslararası kimliğinin yükselmesi çok önem kazanıyor. Hem Türkiye'de uluslararası imam hatiplerin farklı manada büyümesi hem de dünyadaki örneklerinin çoğalması bizim hedeflerimiz arasında. Burada vicdan ve hikmet penceresinden bakabilecek nesiller yetişmesinin sadece ülkemiz için değil dünya için muhtaçlık olduğunu vurgulamak istiyorum" ifadelerine yer verdi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın da imam hatip mezunu olduğunu anımsatan Bakan Selçuk, "Bir imam hatipli olan Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ın da hedef gösterdiği 2023 vizyonu da aslında bu madde ve mana penceresiyle doğrudan doğruya alakalı ve gün geçtikçe bunu ehemmiyeti daha fazla algılanıyor" şeklinde konuştu.

Türkiye'de 5 bin 214 imam hatip okulu olduğunu ve yaklaşık 1 milyon 300 bin öğrencinin burada eğitim gördüğünü dile getiren Selçuk, imam hatipli öğrencilerin sadece nicel olarak değil nitel olarak da çok büyük mesafe aldığını söyledi. 2019 YKS'de ilk bin içinde 130 imam hatipli öğrencinin başarıya imza attığını kaydeden Bakan Selçuk, "Yine aynı sınavda ilk 100'e giren öğrencilerin Türkiye ikincisi ve üçüncüsü dahil olmak üzere 17'si imam hatipli öğrencilerimizden oluşuyor. Bu rakam şundan dolayı önemli, imam hatip okullarının Türkiye'deki oranın daha üzerinde bir oranda yüksek başarı gösteriliyor. Bu, meselenin nitelikle alakasını göstermesi bakımından ayrı bir öneme sahip çünkü sayısal olarak ilerlemekle beraber mahiyet ve nitelik olarak da ilerlemenin çok çok daha önemli olduğunu bu tablo bize gösteriyor. İmam hatiplerimizin niteliği, kalitesi arttıkça rakamlardan da anlaşılabileceği gibi teveccüh de artıyor. İlk defa LGS puan sıralamasında bu yıl ilk kez ilk bine giren öğrencilerimiz Anadolu İmam Hatip Liselerimizi tercih etmiş bulunuyor. Bu durum gösteriyor ki ilerleyen yıllarda imam hatiplerimizin başarı çıtası giderek yükselmeye devam edecektir. Bu yıl Anadolu İmam Hatip Liselerimizin kontenjanlarının yüzde 99,92'si dolmuştur. Bu manada 'Bu okulların tamamı boş, bu okular da öğrenci yok' diye kamuoyunda ortaya konulmaya çalışılan yanlış izlenimin de rakamsal olarak ortaya konulması söz konusu" ifadelerine yer verdi.

TÜBİTAK proje yarışmasına katılan imam hatip okullarının proje sayılarını da yüzde 16 arttırdığını dile getiren Bakan Selçuk, "Bugün imam hatip nesli denilince insanın aklına insicam sağlayan eğitim kurumları geliyorsa bunda Önder İmam Hatipliler Derneği gibi sivil toplum kuruluşlarının katkısının büyük" dedi.

İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan ise "Türkiye'de imam hatipler olarak bir imtihan dönemi yaşıyoruz. 20 yıl önce başka imtihanlarımız vardı şimdi başka imtihanlarımız var. Hangisi daha kolay hangisi daha zor söylemek zor. Tabii Rabbimizin adaletinden sual olunmayacağına göre kaldırabileceğimiz bir yük olsa gerek. Çok çalışacağız, çok çalışacağız Allah sonumuzun hayır etsin diye çok çalışacağız. Sonumuzun hayrı da iman selametiyle göçmek olur inşallah" diye konuştu.

Diğer açılış konuşmalarının ardından İbn Haldun Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Recep Şentürk, 'Ehliyet ve Liyakat' konulu konuşmasını gerçekleştirdi. Açılış oturumunun sonunda ise Önder Genel Başkanı Kamber Çal tarafından konuklara tablo hediye edildi.

Bugün başlayan kurultay, yarın da devam edecek. Kurultayın kapanış programına Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan da katılacak.

Programda Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'ın yanı sıra Malatya Valisi Aydın Baruş, Büyükşehir Belediye Başkanı Selahattin Gürkan, İnönü Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Ahmet Kızılay, İlim Yayma Vakfı Mütevelli Heyeti Başkanvekili Bilal Erdoğan, Önder İmam Hatipliler Derneği Genel Başkanı Kamber Çal, milletvekilleri, sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve Türkiye'nin 81 ilinden katılımcılar yer aldı.