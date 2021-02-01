Son dakika haberi | Bakan Selçuk, kimsesizler ve evsizler için geçen yıl yaklaşık 6 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı - Son Dakika
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Son dakika haberi | Bakan Selçuk, kimsesizler ve evsizler için geçen yıl yaklaşık 6 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı

01.02.2021 12:08
Son dakika haberi | Bakan Selçuk, kimsesizler ve evsizler için geçen yıl yaklaşık 6 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı

Gelen son dakika haberlerine göre Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kimsesizlerin ve evsizlerin konaklaması için 2020 yılında 6 milyon liraya yakın kaynak aktardıklarını bildirdi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, kimsesizlerin ve evsizlerin konaklaması için 2020 yılında 6 milyon liraya yakın kaynak aktardıklarını bildirdi.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamada, "Evsizlerin Konaklatılması" projesiyle 81 İl Müdürlüğünün, kimsesizlerin konaklama ihtiyaçlarını giderdiğini belirtti.

Ekiplerin çalışmaları hızla devam ederken vatandaşlardan gelen ihbarların da ivedilikle değerlendirildiğini aktaran Selçuk, bu kişilere ulaşmak için her türlü gayretin gösterildiğini kaydetti.

Selçuk, Kovid-19 salgınının en çok etkileyebileceği kesimler arasında bulunan evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerle ilgili devam eden "Evsizlerin Konaklatılması" projesini "Koronavirüsle Mücadele Kapsamında Evsizlere Konaklama Projesi" olarak güncellediklerini hatırlattı.

Proje kapsamında illerde evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin tespit edilerek ülke genelinde toplamda 2 bin 454 kişinin konaklatılmasının sağlandığını belirten Selçuk, konaklatılan kişilerin temizlik, sağlık, temel gıda, giyim ve diğer ihtiyaçlarının da giderildiğini aktardı. Selçuk, bu kapsamda oluşan giderlerin Bakanlık tarafından gönderilen yaklaşık 6 milyon lira kaynak ile Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarınca karşılandığını ifade etti.

Bakan Selçuk, 2017-2020 döneminde, bu kapsamda Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıflarına aktarılan kaynağın ise 10 milyon lirayı geçtiğini, 2021 yılında da evsiz, mekansız ve kimsesiz kişilerin ihtiyaçlarının karşılanması için bakanlık koordinasyonunda çalışmaların sürdürüldüğünü dile getirdi.

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Kaynak: AA

Son Dakika Güncel Son dakika haberi | Bakan Selçuk, kimsesizler ve evsizler için geçen yıl yaklaşık 6 milyon lira kaynak aktarıldığını açıkladı - Son Dakika


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