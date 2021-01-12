Bakan Selçuk: "2020 yılında ALO 183, ALO 144 ve ALO 170 hattımıza 32,8 milyon çağrı aldık" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "2020 yılında ALO 183, ALO 144 ve ALO 170 hattımıza 32,8 milyon çağrı aldık"

12.01.2021 11:22
Bakan Selçuk:

Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2020 yılında ALO 183, ALO 144 ve ALO 170 hattımıza 32,8 milyon çağrı aldık" dedi.

Aile, Çalıma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2020 yılında ALO 183, ALO 144 ve ALO 170 hattımıza 32,8 milyon çağrı aldık" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından 2020 yılında vatandaşlardan ALO 183 Sosyal Destek hattı, ALO 144 Sosyal Yardım hattı ve ALO 170 Sosyal Güvenlik ve Çalışma hattına gelen toplamda 32,8 milyon çağrı cevaplandı.

Bakanlık tarafından halkın hizmetlere erişimini kolaylaştırmak için kurulan ve vatandaşların ücretsiz ulaştığı ALO 183, ALO 144 ve ALO 170 çağrı merkezleriyle etkin ve hızlı bir şekilde 7/24 hizmet veriliyor. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetle Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, ALO 183 hattının, aile, kadın, çocuk, engelli, yaşlı, şehit yakınları ile gaziler ve gazi yakınlarına yönelik gelen çağrılara rehberlik ve danışmanlık hizmeti sunan bir hat olduğunu ifade etti.

"ALO 183 HATTIMIZA 1,4 MİLYON ÇAĞRI GELDİ"

Bakan Selçuk, vatandaşlardan gelen çağrıların SMS, e-Devlet ve işaret dili çağrıları olduğunu belirterek, "ALO 183 hattımıza kadın, çocuk, engelli ve sosyal hizmetlerimizin yanı sıra çeyiz yardımı, kadın istihdamı gibi konularda da müracaatlar oluyor. Bu kapsamda, 2020 yılında ALO 183 hattımıza 1,4 milyon çağrı geldi" dedi. Bakan Selçuk ayrıca salgın döneminde ALO 183 WhatsApp İhbar Hattı aracılığıyla vatandaşlara sosyal hizmet sunmaya başladıklarını da kaydetti.

"ALO 144 İLE 8,1 MİLYON BAŞVURUYA CEVAP VERDİK"

Bakan Selçuk, ALO 144 hattı ile şartlı eğitim ve sağlık, gıda, engelli aylığı ve eşi vefat eden kadınlara destek gibi sosyal yardımlar konusunda vatandaşlardan gelen çağrıları cevapladıklarını ifade etti. Selçuk, ALO 144 hattı ile 2020 yılında 8,1 milyon başvuruya cevap verdiklerini belirtti.

"VATANDAŞLAR ALO 170 HATTINA YOĞUN İLGİ GÖSTERDİ"

ALO 170 hattına da sosyal güvenlik ve çalışma hayatı ile ilgili konularda vatandaşların yoğun ilgi gösterdiğini vurgulayan Bakan Selçuk, "Hattımıza gelen çağrılar 2019 yılına oranla yüzde 57 artış göstererek 23,3 milyona ulaştı. Burada vatandaşlarımızın iş sağlığı ve güvenliği, emeklilik işlemleri, kıdem ve ihbar tazminatı, işsizlik sigortası ve mesleki yeterlilik sınavları ile ilgili sorularını çözüme kavuşturduk Pandemi döneminde özellikle İŞKUR'a kısa çalışma ödeneği, kamu işçi alımları konularında yoğun çağrı geldi" dedi.

(Mustafa Cenik/İHA)

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Engelli, Kadın, Güncel, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: '2020 yılında ALO 183, ALO 144 ve ALO 170 hattımıza 32,8 milyon çağrı aldık' - Son Dakika


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