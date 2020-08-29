Bakan Selçuk: "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız"

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bütün halkımız şunu bilsin.

Bakan Selçuk:

Milli Eğitim Bakanı Selçuk, "Bütün halkımız şunu bilsin. Biz hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız. Biz 21'inde belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız. Bununla ilgili değişiklik yok. Salgının seyri itibariyle bilim kurulu her hafta toplanıyor. Bunu takip ediyoruz. Buna uygun olarak durumu dikkate alacağız" dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, uzaktan eğitim çalışmaları ve yeni eğitim öğretim yılı hazırlıklarıyla ilgili İstanbul'da bir basın toplantısı düzenledi. Uzaktan eğitim nasıl olacağına ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Şu anda bütün dünyada olduğu gibi Türkiye'de de sağlık koşulları nedeniyle uzaktan eğitimin ayrı bir yeri olduğunu görüyoruz. Televizyon kanalları açtık. Türkiye bunu çok kısa sürede başardı. 3 bin 358 ders çekimi yaptık. Bir dersin toplam yapılma süreci yaklaşık 5 gün sürüyor. 20 dakikalık ders 5 günde hazırlanıyor. Montajı vs. üst üste konulduğunda kaç yıl olduğunu siz düşünün. Sadece televizyonla yetinmedik. Öğrencinin ilgisini çeken, öğrencinin çalışma hızına göre yapay zeka temelli eğitim olan EBA, öğrencinin ilgisini, seviyesini ölçen, bölüm tavsiyesinde bulunan diyebilen bir zeka. 1 milyon öğrenci varsa 1 milyon ayrı sınav yapan bir sistem. Öğretmenler için de çok önemli bir dönem. Öğrencileri motive etme konusunda, rehberlik hizmetleri konusunda yüzlerce konuda öğretmenimiz talep ettiği eğitimi alma imkanına kavuştu. Canlı sınıflar yaptık. Dünyada canlı sınıf yapabilen ülke sayısı üçü dördü geçmiyor. Bunu özellikle vurguluyorum. Canlı sınıfa ilişkin imkanları başlangıca göre koşulları asgari 10-12 kat artırıyoruz" dedi.

"Eğitimle ilgili kotalar iki katına çıkarılıyor"

Uzaktan eğitimi anlık olarak ölçtüklerini aktaran bakan Selçuk, "Her an ölçüyoruz. Bu değişimlere bakma imkanımız oluyor. Tıklanma sayısı ve sürdürülebilir şekilde bunun gerçekleşmesinin önemli olduğunu söyleyebilirim. EBA ile ilgili diğer süreçlerle ilgili indirme sayıları, hangi cihazlardan indirme olmuş, bu kadar ayrıntıya kadar bilip takip edebiliyoruz. Erişimde fırsat adaleti olsun diye internet paketi olmayan çocuklarımıza destek olmak, bugün operatörlerden olumlu haber geldi. İki katına çıkarılıyor çocuklarımızın eğitimle ilgili kotaları. Fırsat adaletine yönelik başka çalışmalarımız da var. Yaz tatilini de eğitim alanında değerlendirdik. Yabancı dille ilgili yaza özel bir program yaptık. Birinci sınıfa gidenlerin eksiğini gidermek için bir gayretimiz oldu. Okuyorum Yazıyorum diye bir kuşak program oluşturduk" diye konuştu.

"Öğretmenler için de eğitim paketleri hazırlandı"

Öğretmenler için de paketler hazırladıklarını anlatan Bakan Selçuk, "Öğretmen hangi konuda ihtiyaç hissedebilir bunun araştırmasını yaptık. Velilere 'Bizden kuşak' diye bir kuşak yaptık. Okuma kitapları çıkarttık. Okuma yazma ile ilgili kitaplar, mobil uygulamalar çıkarttık. Tüm bunlara baktığımda; bunlar yeter mi hayır. Öğrencilerle de görüşme yaptık. Velilerle toplandık, özel eğitime ihtiyacı olan çocukların velilerini davet ettik. 496 bin öğretmenimize eğitim verdik. Öğretmenlerimiz ihtiyaç hasıl olduğu için talepkar oldular. Dijital beceri eğitimine binlerce talep geliyor. Artık kişiye özel eğitim verebiliyoruz. Kamuda ilk kez robotların kullanıldığı bir sistem kurduk. Herkesin sorusunu anlık yanıtlayabilen robotlar. Sürekli öğreniyorlar ve daha geniş cevaplar veriyorlar. Erişimde zorluk yaşan çocuklarımızın somut araç gerece de ihtiyacı var. Arkadaş Tatil Kitaplarını hazırladık. Bunu 22 bin 700 ilk okulumuzdaki 5 milyon 230 bin öğrencimizin eline somut olarak teslim edildi" ifadelerini kullandı.

"Öğrencilere uyum konusunda çalışmalar hazırlandı"

Avrupa'da pek çok ülkenin okulları açtığını anlatan Bakan Selçuk, "Hepsinde de bazı uyum çalışmaları var. Biz kendi toplumumuza bakarak ihtiyaçlarımızı saptadık ve çocuklarımız için eğitim paketi hazırladık. Aylardır hazırlanıyor. 31 Ağustos'ta eğitim başlamazsa senaryomuz var demiştim ya. İki ay önce onu da hazırlamıştık. İlk hafta ne yapmalı, uyum konusunda çalışmalar yapıldı. Çalışma kitapları ilk kez çocuklarımıza, ders kitabının dışında çocuklarımızın eline somut ders kitapları verilecek. Öğretmenler, veliler, ders kitabı dışında kitaba ihtiyaç duyuyor. O kitaplar bütün ilkokul öğrencilerimize dağıtılacak. Ders kitapları okullara gönderildi. Okulun temizliği konusunda hangi standartlar olmalı üç aydır TSE ile çalışıyoruz. İl müdürleriyle her hafta görüşüyoruz ve hangi okullarda hangi eksikler var, bu eksikleri okul okul saptıyoruz. Her bir okulun ihtiyacını belirledikten sonra o okula gönderme şansımız var. Maske dezenfektan kendimiz ürettiğimiz için tedarikte sıkıntı yaşamıyoruz. Okulların eksiğini gidermekle ilgili sorun yaşamıyoruz. Bunları tamamlayıp 'Okulum Temiz' belgesiyle tamamlıyoruz" ifadelerini kullandı.

"İnternete erişemeyen bir buçuk milyon çocuğa 17 kitaptan oluşan set verilecek"

İnternete erişimde mezralar, yaylalarda sorun olduğunu anımsatan bakan Selçuk, "16 milyon çocuğun erişimiyle alakalı problem görünmüyor ama yaklaşık 1 buçuk milyon çocuğun erişim sorunu var, bunu biliyoruz. O çocukları EBA'da göremiyoruz. Bu çocuklara nasıl erişeceğiz? Her bir çocuğumuza 17 kitaptan oluşan bir set veriyoruz. Köy okullarındaki, mezralardaki çocuklarımıza veriyoruz. 5 bin 200 destek noktası kuruyoruz. Bu noktaları önümüzdeki haftadan itibaren her yerde görebilirsiniz. Şuan uzaktan eğitim çok kıymetli. Tüm velilerin buna destek olmasını bekliyoruz. Uzaktan eğitimin hakkını sonuna kadar vermek istiyoruz" dedi.

"Özel okulların velilerimizin taleplerini dikkate alacağını umuyorum"

Bakan Selçuk daha sonra basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Özel okullarda indirime yönelik soruya cevap veren Bakan Selçuk, "Özel okullarla ilgili defalarca toplantılar yaptık. Bir takım çözümleme çalışmaları da yapıldı. Biz özel okulların velilerin talepleri doğrultusunda beklentilerimizi net şekilde ifade ettik. Vergi indirimi ve benzeri hususular konusunda veli lehine bazı kolaylaştırmalar ne olabilir. Epeydir çalışıyoruz. Önümüzdeki hafta belli bir noktaya gelecek. Henüz net bir şey yok. Netleşen konu şu velilerimizin taleplerini özel okulların dikkate alacağını umuyorum. Almaları konusunda da kendileri ile her türlü irtibat içindeyiz" dedi.

"Sağlık bakanlığımız okulların tamamını açılmasında sıkıntı yoktur dese tabii ki açarız"

Bakan Selçuk daha sonra okulların 21 Eylül'de açılıp açılmayacağına ilişkin bir soruyu yanıtladı. Bakan Selçuk, "Bunun net ve belirlenmiş bir cevabının aylar öncesinden olamayacağı, sürekli bir değerlendirmeye muhatap olması gerektiği söyleniyor. Daha önce birkaç yıl öncesinden açılma tarihlerini takvimi tarihi bakanlık olarak belirleyip ilan edebiliyorduk. Ancak şimdi MEB'in tek başına karar verebilmesi diğer paydaşlarla beraber hareket edildiği için mümkün değil. Salgının seyrine ilişkin sayılar yayınlanıyor. Sağlık bakanlığımız okulların tamamını açılmasında sıkıntı yoktur dese tabi ki açarız. Bütün halkımız şunu bilsin hiçbir çocuğumuzu ya da öğretmenimizi riske atan bir karara imza atmayız ve bunun gereği neyse bunu yaparız. Bizim ödevimiz ortaya çıkabilecek eksiklikleri tamamlamaktır. 21 Eylül'de belirli sınıflarda bazı sınıfları başlatacağız" yanıtını verdi.

"60 Yaş ve üstü öğretmenlerimizle ilgili riskleri elimine etmeye çalışıyoruz"

Bakan Selçuk, "60 yaş ve üstü öğretmenlerimizle ilgili riskleri elimine etmeye çalışıyoruz. Kamu personeline ilişkin genelge üç gün önce yayımlandı. O yayımlanmadan önce bir kararımızı almıştık. Bu öğretmenlerimizin idari izinli sayılması gibi. Böyle bir risk söz konusuyken bizim onları davet etmemiz asla söz konusu olamaz. Biz öğretmenlerimizin tam zamanlı bir mesai düşünmüyoruz. Okul en güvenli yer. Tedbirimizi olağanüstü alıyoruz" diye konuştu. - İSTANBUL

Ziya Selçuk, İstanbul, Eylül, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 29.08.2020 12:52 - Kaynak: İHA

Son Dakika Politika Bakan Selçuk: '21 Eylül'de belirli sınıflarda yüz yüze eğitimi başlatacağız' - Son Dakika


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