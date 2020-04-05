Bakan Selçuk: 23 Nisan coşkusunu evden hissedebileceğimiz program hazırladık - Son Dakika

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Bakan Selçuk: 23 Nisan coşkusunu evden hissedebileceğimiz program hazırladık
6 saat önce
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'na evlerden katılarak aynı coşkuyu hissedilebilecek program hazırladıklarını duyurdu.
Bakan Selçuk, Twitter hesabındna yaptığı açıklamada, "Bu 23 Nisan çocuklarımız bayramımızın 100'üncü yılını kutlayacaklar. Aylar öncesinden hazırlanmıştık. Ama evlerdeyiz. Şimdi evden katılabileceğimiz, aynı coşkuyu hissedebileceğimiz, neşemizden, sevgimizden, coşkumuzdan kaybetmeyeceğimiz bir program hazırlıyoruz. Bayram bizimdir" dedi.
ANKARA, -
Haber Yayın Tarihi: 05.04.2020 12:24 Kaynak: DHA
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