Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak" - Son Dakika

Kaymakam ve belediye başkanı içindeydi! Şarampole yuvarlanan makam aracı bu hale geldi

2 milyar dolarla yok oldu! Thodex'in kurucusu yatırımcı çekmek için bakın neler yapmış

3 günlük kapanma bu akşam başlıyor! İşte kısıtlamadan muaf olacak kişi ve sektörler

Savcılık, 2 milyar dolarla sırra kadem basan Thodex'in kurucusu için harekete geçti

Bakan Selçuk: "Öğretmenlerimizle, çocuklarımızda çok zengin faaliyetlerimiz olacak. Bunları da gün içerisinde görme imkanımız olacak"

-"Çocuklarımızın yine pencerelerden İstiklal Marşımızı söylemeleri, bayraklarımızı asmaları, camları süslemeleri ve onlarla beraber uzaktan eğitimle de olsa bazı faaliyetler yapmaları artarak devam edecek"

MARDİN - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Mardin Valiliği'nde açıklama yaptı.