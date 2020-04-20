Bakan Selçuk: 268 bin 717 firma Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurdu - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 268 bin 717 firmanın, 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

Bakan Selçuk, yaptığı yazılı açıklamasında, koronavirüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nde işlemlerin hızlı yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini kaydetti. Başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini bildiren Selçuk, 268 bin 717 firmanın, 3 milyon 44 bin 420 çalışanı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

EN ÇOK BAŞVURU YAPAN SEKTÖR; YÜZDE 40 İLE İMALAT

Kısa Çalışma Ödeneği'nde sektörel ve çalışan sayısı dağılımını ilk kez açıklayan Bakan Selçuk, şunları kaydetti:

"Kısa Çalışma Ödeneğine en çok başvuru yapan sektör yüzde 40 ile imalat. İkinci en çok başvuru yapan sektörün; yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, üçüncünün yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, dördüncünün yüzde 6 ile eğitim sektörü olduğunu görüyoruz. Firmalarımızın çalışan sayısına göre dağılımına baktığımızda da, en çok başvuru aldığımız firmalarımızdan ilkini; yüzde 51.3 ile 3'ten az çalışanı olan, ikincisini yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı olan, üçüncüsünü yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı olan, dördüncüsünü de yüzde 6.4 ile 20-49 arası çalışanı olan firmalarımız oluşturmakta. Böylece görüyoruz ki 50'den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor."