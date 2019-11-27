Bakan Selçuk: 27 bini aşkın engellimize hizmet sunmanın gururunu yaşıyoruz (3)

TOFAŞ ÇALIŞANLARIYLA BİR ARAYA GELDİ

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, Bursa programı kapsamında, Hasan Öztimur Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi'nin açılışının ardından Sırameşeler Çocuk Evleri Sitesi'ni ziyaret etti. Bakan Selçuk, daha sonra Tofaş Türk Otomobil Fabrikası'na geçti. Burada kendisine yapılan sunumu izleyen Bakan Selçuk, ardından fabrikanın üretim bandını inceledi. Fabrika çalışanlarıyla sohbet eden, engelli personelle fotoğraf çektiren Selçuk, otomobillerin üretimine dair bilgi aldı. Bakan Selçuk, basına kapalı gerçekleştirdiği ev ziyaretlerinin ardından Bursa'dan ayrıldı.