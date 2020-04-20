Bakan Selçuk: "3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği'ne... - Son Dakika
Son Dakika Politika Bakan Selçuk: '3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği'ne... - Son Dakika

Bakan Selçuk: "3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği'ne...

6 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 270 bine yakın firmanın 3 milyonu aşkın sigortalı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.

Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, 270 bine yakın firmanın 3 milyonu aşkın sigortalı için Kısa Çalışma Ödeneği'ne başvurduğunu açıkladı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, "Kısa Çalışma Ödeneği'nde sektörel kısıt yoktur, her sektörden firmamız başvurabilir" diyerek, Kısa Çalışma Ödeneği'nin sektörel ve çalışan sayısına göre dağılımını ilk kez paylaştı. Yeni korona virüs tedbirleri kapsamında Kısa Çalışma Ödeneği'nde işlemlerin hızlı bir şekilde yapılması için uygunluk tespitinin tamamlanmasını beklemeden ödemelerin gerçekleşeceğini belirten Selçuk, başvuruları elektronik ortamdan almaya devam ettiklerini bildirdi. Bakan Selçuk, şu değerlendirmeleri yaptı:


"Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok başvuru yapan sektör yüzde 40 ile imalat. İkinci en çok başvuru yapan sektörün yüzde 15 ile toptan ve perakende ticaret, üçüncünün yüzde 12 ile konaklama ve yiyecek hizmeti faaliyetleri, dördüncünün yüzde 6 ile eğitim sektörü olduğunu görüyoruz."


"Kısa Çalışma Ödeneği'ne en çok yüzde 51.3 ile 3'ten az çalışanı olan firmalarımız başvurdu"


Selçuk, "Firmalarımızın çalışan sayısına göre dağılımına baktığımızda da en çok başvuru aldığımız firmalarımızdan ilkini yüzde 51.3 ile 3'ten az çalışanı olan, ikincisini yüzde 28.3 ile 4-9 çalışanı olan, üçüncüsünü yüzde 10.8 ile 10-19 çalışanı olan, dördüncüsünü de yüzde 6.4 ile 20-49 arası çalışanı olan firmalarımız oluşturmakta. Böylece görüyoruz ki 50'den az çalışanı olan firmalarımız toplam başvuru yapan firmalarımızın yüzde 90'ından fazlasını oluşturuyor" dedi. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ziya Selçuk, Selçuk, Politika, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 20.04.2020 10:05 Kaynak: İHA

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ŞU AN BURADASINIZ: Bakan Selçuk: "3 milyonu aşkın sigortalımız için 270 bine yakın firmamız Kısa Çalışma Ödeneği'ne... - Son Dakika
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