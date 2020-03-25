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Bakan Selçuk: "30 Nisan'a kadar okullarımızın tatil olması, uzaktan eğitimin devam etmesi konusunda...
6 saat önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un açıklamaları ANKARA - Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu.
Haber Yayın Tarihi: 25.03.2020 07:47 Kaynak: AA
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