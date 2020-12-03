Bakan Selçuk: 405 bine yakın engelli kardeşimizi iş hayatıyla buluşturduk - Son Dakika

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Uyguladığımız istihdam politikaları neticesinde bugüne kadar 405 bine yakın engelli kardeşimizi iş hayatıyla buluşturduk. Engelli kardeşlerimizin iş becerileri, yetenekleri ve becerileriyle uyumlu işlere yerleştirilmelerini önemsiyoruz" dedi.

Bakan Selçuk, 3 Aralık Dünya Engelliler Günü nedeniyle video konferans yöntemiyle düzenlenen programa katıldı. Burada yaptığı konuşmada Bakan Selçuk, dünya nüfusunun yaklaşık yüzde 15'inin engelli bireylerden oluştuğunu ve dünyada yaklaşık 1 milyar kişinin engelli olduğunu söyledi. Selçuk, engelli çalıştırma zorunluluğu, Engelli İş Koçluğu, E- KPSS ile kamuda engelli memur ataması, İŞKUR aracılığı ile hibe destekleri uygulamalarıyla engellilerin çalışma hayatına katılımları konusunda ciddi ilerlemeler kaydettiklerini vurguladı. Bakan Selçuk, "Uyguladığımız istihdam politikaları neticesinde bugüne kadar 405 bine yakın engelli kardeşimizi iş hayatıyla buluşturduk. Engelli kardeşlerimizin iş becerileri, yetenekleri ve becerileriyle uyumlu işlere yerleştirilmelerini önemsiyoruz. Bu anlamda İŞKUR'un Engelli İş Koçluğu uygulaması ile de yaklaşık 1000 engellimize sürdürülebilir istihdam sağladık. Engelli kardeşlerimizi kendi beceri setlerine uygun yerlerde istihdam edebilmemizi kolaylaştırıyoruz. Özel sektör iş birliği ile İşe Katıl Hayata Atıl Projesi'ni başlattık. 96 bini aşkın engelli kardeşimiz özel sektörde çalışıyor. 2002 yılında kamuda çalışan engelli sayımız 5 bin 777 kişiydi, bugün 10 kat artarak 57 bine yükselmiş durumda" dedi.

Çalışma hayatı, sosyal güvenlik, sosyal yardımlar ve sosyal hizmetler olmak üzere 4 ana başlıkta birçok tedbiri hayata geçirdiklerini belirten Bakan Selçuk, "Bu süreçte vatandaşlarımıza doğrudan aktardığımız kaynağın toplam tutarı 42 milyar lirayı aştı. Engelli vatandaşlarımızın da Covid-19 salgınına karşı korumak üzere çeşitli tedbirleri hayata geçirdik. Bu salgından da engelli kardeşlerimizin en az seviyede etkilenmesi, olmuşuz etkilerinden arındırmak için büyük bir gayret içindeyiz" diye konuştu.