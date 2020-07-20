Bakan Selçuk, 5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma... - Son Dakika
Bakan Selçuk, 5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma...
Bakan Selçuk, 5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı.
Bakan Selçuk, 5 Ağustos'ta yapılması gereken Temmuz ayına ilişkin işsizlik ve kısa çalışma ödemelerinin 27 Temmuz'dan itibaren T.C. kimlik numaralarının son hanesine göre banka hesaplarına yatırılacağını açıkladı. - ANKARA
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20.07.2020 16:50:17. #1.13#
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