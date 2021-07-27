Bakan Selçuk: 51 bin okulumuzun 20 bine yakını 'Okulum Temiz Belgesi'ni yeniledi - Son Dakika

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Şu ana kadar 51 bin okulumuzun 20 bine yakını 'Okulum Temiz Belgesi'ni yeniledi ve diğer okullarımızda da çalışmalar büyük bir titizlikle sürüyor" dedi.

Bakan Selçuk, okullardaki yeni eğitim öğretim yılının hazırlıklarını değerlendirmek üzere 81 ilin milli eğitim müdürüyle toplantı yaptı. Video konferansla gerçekleştirilen toplantıda, Türk Standartları Enstitüsü (TSE) ile yürütülen 'Okulum Temiz Belgesi' standartlarıyla ilgili denetim süreçleri ele alındı. Bakan Selçuk, 'Okulum Temiz Belgesi' standartlarıyla ilgili denetim sürecinin, birinci yılının dolmasını beklemeden başladığını belirterek, "Geçen yıl resmi okul ve kurumlarımızın tamamına yakını standartlarını sağlayarak belgelerini almıştı. Bu yıl 4 bin 540 denetçi arkadaşımız ile birlikte tüm okullarımızın koşullarını büyük bir titizlikle izleyip değerlendiriyoruz. Şu ana kadar 51 bin okulumuzun 20 bine yakını 'Okulum Temiz Belgesi'ni yeniledi ve diğer okullarımızda da çalışmalar büyük bir titizlikle sürüyor Sürecin koordinasyonunda gösterdiğiniz hassasiyet ve çaba için teşekkür ediyorum. 6 Eylül'de yeni eğitim öğretim yılı için el birliğiyle çalışmaya devam edeceğiz" dedi.