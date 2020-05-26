Bakan Selçuk: "62 bin 500 kişinin mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikini ödedik" - Son Dakika

Bakan Selçuk: "62 bin 500 kişinin mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikini ödedik"

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında en önemli rolü üstlenen nitelikli iş gücünün tesis edilebilmesi için 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon TL tutarındaki Mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme...

Bakan Selçuk:

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, üretimde etkinlik ve verimliliğin sağlanmasında en önemli rolü üstlenen nitelikli iş gücünün tesis edilebilmesi için 62 bin 500 kişinin yaklaşık 60 milyon TL tutarındaki Mayıs ayı mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikinin ödendiğini açıkladı.


Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk yaptığı açıklamada, korona virüs ile mücadele tedbirleri kapsamında 16 Mart'tan itibaren ara verilen mesleki yeterlilik sınavlarından 1 Ocak-16 Mart tarihleri arasında başarılı olarak Mesleki Yeterlilik Belgesi almaya hak kazanmış kişilere, teşvikten yararlanarak sınav ve belge ücretlerini geri alabilme imkanı sağladıklarını ve 26 Martta yürürlüğe giren Kanun ile pandemi kapsamında olumsuz etkilenen üretimin, nitelikli iş gücü ile desteklenmesi kapsamında İşsizlik Sigortası Fonundan sağlanacak mesleki yeterlilik belgesi teşvikinin 2022 yılına kadar süreceğini ifade etti.


Selçuk ayrıca, "Mesleki Yeterlilik Kurumumuz, ilgili Bakanlıklarımız, meslek kuruluşlarımız, sendika ve STK'larımız ile işbirliği içerisinde çalışma hayatında ihtiyaç duyulan meslek standartlarını belirliyoruz. Pandemi sebebiyle bazı sektörlerde olumsuz etkilenen üretim süreçlerini nitelikli ve belgeli iş gücü ile ivmelendirerek daha iyi bir konuma gelmesi için tüm gücümüzle çalışmaya devam edeceğiz" diyerek ülke ekonomisinde üretimin önemini vurguladı. - ANKARA

Zehra Zümrüt Selçuk, Ekonomi, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 26.05.2020 10:13 Kaynak: İHA

Son Dakika Ekonomi Bakan Selçuk: '62 bin 500 kişinin mesleki yeterlilik, sınav ve belgelendirme teşvikini ödedik' - Son Dakika Ekonomi

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