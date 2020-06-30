Bakan Selçuk: 7 bin okuldaki tüm çocuklara çalışma kitabı hazırladık - Son Dakika

Bakan Selçuk: 7 bin okuldaki tüm çocuklara çalışma kitabı hazırladık
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okuldaki tüm çocuklara 5 farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladıklarını bildirdi.
MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okuldaki tüm çocuklara 5 farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladıklarını bildirdi.
Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Birleştirilmiş sınıf uygulaması yapan 7 bin okulumuzdaki tüm çocuklarımıza, 5 farklı alanda 17 ayrı çalışma kitabı hazırladık. Dağıtıma hazır. Çantaları da var. Ülkemizin geleceği olan köy okullarımıza, telafi eğitiminde alternatif destekler sunmaya devam edeceğiz inşallah" ifadesini kullandı.
Haber Yayın Tarihi: 30.06.2020 12:22 Kaynak: DHA
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