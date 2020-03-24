Bakan Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz - Son Dakika

Bakan Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz.

Bakan Selçuk: 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum" dedi.

Bakan Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "TBMM Genel Kurulu'nda kabul edilen düzenlemeyle, 7 milyar liraya yakın asgari ücret desteği vereceğiz. İşçilerimize, işverenlerimize ve ailelerine hayırlı olmasını diliyorum. Gazilerimizin beklediği, Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın ifade ettiği teknik düzenleme TBMM Genel Kurulu'nda yapılan oylama neticesi kanunlaştı. Kahraman gazilerimize, ailelerimize ve milletimize hayırlı olsun. Biz birlikte Türkiye'yiz" ifadelerine yer verdi.


Zehra Zümrüt Selçuk, Asgari Ücret, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 10:19 Kaynak: DHA

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