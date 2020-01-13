Bakan Selçuk: 81 ilde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz (2) - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: 81 ilde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz (2) - Son Dakika

Bakan Selçuk: 81 ilde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz (2)

6 saat önce

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDIMilli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'e-Denklik Modülü' tanıtım toplantısından sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Merkezi'nde, 'AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış törenine katıldı.

Bakan Selçuk: 81 ilde denklik işlemlerini elektronik ortamda yürüteceğiz (2), System.String[]

AÇILIŞ TÖRENİNE KATILDI

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, 'e-Denklik Modülü' tanıtım toplantısından sonra Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Teknoloji Merkezi'nde, 'AR-VR Sanal ve Artırılmış Gerçeklik Mükemmeliyet Merkezi'nin açılış törenine katıldı. Burada konuşan Bakan Selçuk, ilkokul, ortaokul ve liselerde özellikle meslek liselerinde hummalı çalışma içinde olduklarını söyledi. Eğitimle ekonomi arasındaki ilişkinin farkında olduklarını belirten Bakan Selçuk, şöyle konuştu: "Ekonomi, eğitim ve demokrasi üçlemesinin bir ülkenin varoluşuyla doğrudan doğruya ilgisi olduğunun da farkındayız. Bir ülkenin milli geliri 10 bin doları aşamıyorsa aslında o ülkede orta eğitim tuzağı vardır. Yani eğitimi orta olursa ekonomisi de orta olur bir ülkenin. Dolayısıyla bizim yapmaya çalıştığımız atılım bir dünya hikayesine eşlik etmekle ilgilidir. Bu yeni dönem artık mazeretleri bir kenara bırakıp, şikayetleri bir kenara bırakıp, çözümler üzerinde konuşma dönemidir. Erkek çocuklarımızın meslek liselerine yönelmesini engelleyen askerlik sorunu ile ilgili yasayı çıkarmış olmak istiyoruz. Meslek liselerindeki üretimi engelleyen yüzde 15'lik hazine kesintisini yüzde 1'e indirmek, mesleki eğitim merkezlerindeki çocukların ayrıca 'lise okuması gerekiyor' denilerek, çıraklığın bir şekilde sıkıntıya girmesine neden olan durumu meslek eğitim merkezine devam eden çocuk, zaten lise mezunu sayılacaktır hükmünü getirmek."Bakan Selçuk, konuşmasının ardından merkezin açılışını yapıp, hatıra fotoğrafı çektirdi.


Teknoloji Üniversitesi, Ziya Selçuk, Türkiye, Ekonomi, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.01.2020 04:33 Kaynak: DHA
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