Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık - Son Dakika
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Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık

6 saat önce

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık, System.String[]

AİLE, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Biri lösemi, 4'ü epilepsi olmak üzere 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık" dedi.

Bakan Selçuk, yazılı açıklamasında, Resmi Gazete'de yayımlanan 'Yeni Sağlık Uygulama Tebliği' ile 1 lösemi, 4 epilepsi, 1 kalp, 1 kemoterapi, 1 Wilson hastalığı, 1 kas gevşetici ilacının geri ödeme listesine alındığını bildirdi. Bakan Selçuk, daha önce yurtdışından getirilen 20 ilacın eşdeğerlerinin ruhsat aldığı için artık eczanelerde satışa sunulduğunu belirtti.

2019 yılında geri ödeme listesine alınan yerli ve ithal ilaçlar hakkında da bilgi veren Bakan Selçuk, "2019 yılında 444 adet yeni ilaç geri ödemeye girmiştir. Bunların 351 adedi yurt içi imal, 93 adedi ise ithal üründür. Yerli ilaç sayısı oranının artmasıyla hem fiyat bazında yerli üretim desteklenirken hem de hastaların ilaçlara daha kolay erişimi sağlanmıştır. Böylelikle bugüne kadar geri ödeme listesine alınan toplam ilaç sayısı 8844 oldu. Bu ilaçlardan 6511'i yurt içi imal, 1960'ı ithal olup ülkemizde ruhsatlı, 373'ü ise direkt yurt dışından getirilen ilaçlardan oluşuyor" ifadelerini kullandı.

Düzenleme ile yeni işlem kodları tanımlandığını bildiren Bakan Selçuk, "Biyokimya işlem kodları sayesinde, hastalıklarımızın tanı ve tedavi takibi daha doğru bir biçimde gerçekleştirilecek. Her bir testin ulusal kimliği olacak. Böylece hasta hakkında ayrıntılı ve sağlıklı verilere ulaşılabilecek" değerlendirmesinde bulundu.

Tarama ve doğrulama analizlerinde kullanılan maddeler için de ayrı ayrı kodlar belirlendiğine dikkat çeken Selçuk, böylece yasadışı maddelerin tespit edilerek kötüye kullanımların önüne geçileceğini belirtti. Bakan Selçuk, "Yine madde bağımlılığı tanılarında danışmalık, arındırma, tedavi ve rehabilitasyon hizmetlerinin etkinliğini artırmak amacıyla, tıbbi rehabilitasyon hizmetlerinden, 'Aile görüşmesi-değerlendirme', 'Bireysel psikoterapi', 'Grup psikoterapisi' işlemlerinin yapılma sıklık ve sayıları arttırılmıştır" ifadelerini kullandı.


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Haber Yayın Tarihi: 11.01.2020 02:15 Kaynak: DHA
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Bakan Selçuk: 9 ilacı daha geri ödeme listesine aldık
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