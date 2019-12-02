2023 Eğitim Vizyonunda birlikte bir yıl isimli programda konuşan Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Sözleşmeli öğretmenlerle ilgili çalışmaların devam ettiğini söyledi. Selçuk, "Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. 900'den fazla Öğretmen Destek Noktası kuracağız" dedi.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Lütfi Kırdar Kongre Merkezinde düzenlenen 2023 Eğitim Vizyonunda birlikte bir yıl isimli programa katıldı. Toplantının en önemli noktasının öğretmen eğitimi olduğunu ifade eden Bakan Selçuk, "Güçlü bir gelecekten söz ettiğimizde güçlü öğretmenlere ihtiyacımız var. Bununla ilgili toplumdaki bütünsel algı, bizim bu anlayışımızı güçlendiriyor" dedi.



Bakan Selçuk konuşmasının devamında mesleki gelişim konusunda bir takım açılımlar oluşturduklarını, mesleki gelişimi hayata geçirirken, yeni bir bakış açısıyla, kendi tecrübelerinden, öğretmenlerin önerilerinden yola çıkarak yeni bir çerçeve oluşturduklarını söyledi. Selçuk, "Çocuklar için ne istiyorsak, onun aynısını öğretmen için de istiyoruz. Öğretmenlerimizle yeni bir eğitim yaklaşımıyla bu faaliyetleri yaparken, sadece biraz zamana ihtiyacımız var. İmkanlar el verdiğince bu eğitimlerin sıradanlaştığını, yaygınlaştığını göreceksiniz. Öğretmenlerimizin nasıl dönüştüğüne hep birlikte tanık olacağız" ifadelerini kullandı.



"2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz"



Öğretmen yetiştirmeyi bütünsel olarak ele aldıklarını söyleyen Bakan Selçuk, "YÖK ile birlikte işbirliği içinde öğretmen yetiştirmede kendi ülkemizin damarından gelen bir yaklaşım var. Bu damara uygun bir şekilde, uygulama ağırlıklı daha çok hayatın kendisini dikkate alan, akademik bilgiyi, çocuğa şefkat göstermeyi, yetiştirmeyi kapsayan bir yaklaşımı gündeme getirmek istiyoruz. Öğretmen yetiştirmeyi bütünsel olarak ele alıyoruz. Bizim 2035'lere kadar hangi branşta ne kadar öğretmene ihtiyacımız var çalışmasını tamamlamış bulunuyoruz. Buna göre de yüksek öğretimle bağlantısını da kontenjan sınırlaması biçiminde de ele alıyoruz" dedi.



"900'den fazla Öğretmen Destek Noktası kurulacak"



Farklı ilçelerde 900'den fazla öğretmen destek noktası kurulacağını söyleyen Selçuk, "İl ve ilçe düzeyinde destek noktaları vasıtasıyla Türkiye'nin öğretmen eğitiminin, okullarındaki, sınıflarındaki her türlü iş ve işlemin nasıl geliştirileceğine dair ortak bir fikir, düşünce ve eylem alanı oluşturuyoruz. Destek noktaları vasıtasıyla sürdürülebilir ve sürekli eğitimi hedefliyoruz" şeklinde konuştu.



"Bu ülkenin çocukları, bizim deneme tahtamız değil"



Eğitimde 2023 vizyonuna ilişkin açıklamalarda bulunan Bakan Selçuk, "Toplumdaki beklentinin çok farkındayız ama bir şeyin daha farkındayız. Eğer alt yapısı kurulmadan, eğer gereken çalışmalar yönetilmeden kararlar alırsak, çözümler üretirsek, şimdiki çözümlerimiz gelecekteki problemlerimiz olur. O sebeple alt yapı kurmadan, pilot çalışmasını yapmadan asla bir çalışma yapmıyoruz. Toplumdaki talebin ne olduğunu çok önemsiyoruz ama neyi çok daha fazla önemsiyoruz? Bu ülkenin çocuklarını. Bu ülkenin çocukları, bizim deneme tahtamız değil. Dolayısıyla gereken hazırlığı yapmadan, gereken alt yapıyı çalışmadan, nasıl akademik hayatta basamak basamak ilerliyorsak, nasıl bir takım projeleri yürütürken adım adım yapılandırıyorsak, aynı yapılandırma ne için de geçerli? Elbette Milli Eğitim Bakanlığı'nın sisteminin dönüştürülmesiyle geçerlidir" cümlelerini kullandı.



"Çalışmalarımız devam ediyor"



"Çalışmalarımız devam ediyor" diyen Bakan Selçuk, sözleşmeli öğretmenlerle ilgili verdikleri sözü hatırlatarak, süreyi kısaltma noktasında bir çabalarının olduğunu, bunun da TBMM onayıyla hayata geçtiğini ve öğretmenlik meslek kanunu tasarısını da paydaşlardan görüşler alarak Cumhurbaşkanlığı makamına sunduklarını söyledi. Selçuk, bu bağlamdaki çalışmalarının devam ettiğini belirtti.



Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'un sunumunun ardından toplantı sona erdi. Bakan Selçuk toplantı sonunda, salonda bulunan katılımcılarla birlikte öz çekim yaptı. - İSTANBUL