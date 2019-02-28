Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk'a "Bozkurt" Hediyesi

Bakan Selçuk'a "Bozkurt" Hediyesi

1 saat önce

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a 'bozkurt' hediye etti.

Bakan Selçuk'a
Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü, Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk'a 'bozkurt' hediye etti.

Bir dizi ziyaret gerçekleştirmek ve programa katılmak için Adana'ya gelen Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı ve Cumhur İttifakı Adayı Hüseyin Sözlü'yü makamında ziyaret etti. Sözlü, Bakan Selçuk'a yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Daha sonra Sözlü, Bakan Selçuk'a çeşitli hediyeler takdim etti. Sözlü'nün 'bozkurt' hediyesi dikkat çekti.

Hediyelerin takdim edilmesinin ardından Sözlü ile Bakan Selçuk, basına kapalı olarak bir görüşme gerçekleştirdi. - ADANA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 12:09 Kaynak: İHA

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