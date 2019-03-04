Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

Bakan Selçuk, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak

20 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Selçuk, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak, System.String[]
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Selçuk, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:06 Kaynak: AA

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