Bakan Selçuk, Aa Editör Masası'na Konuk Olacak
20 dakika önce
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk
, Anadolu Ajansı
(AA) Editör Masası'na konuk olacak.
Selçuk, yarın saat 10.00'da başlayacak AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak. Bakan Selçuk
'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter
hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.
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Haber Yayın Tarihi : 04.03.2019 04:06 Kaynak: AA
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