Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak - Son Dakika
Son Dakika Güncel Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak - Son Dakika

Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak

6 saat önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Bakan Selçuk, AA Editör Masası'na konuk olacak, System.String[]

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Anadolu Ajansı (AA) Editör Masası'na konuk olacak.

Selçuk, yarın saat 11.00'de başlayacak AA Editör Masası toplantısında eğitim gündemine ilişkin soruları yanıtlayacak ve değerlendirmelerde bulunacak.

Bakan Selçuk'un açıklamaları, AA'nın internet sitesinden (www.aa.com.tr) yayımlanacak, Twitter hesabından da (@anadoluajansi) anlık takip edilebilecek.

Anadolu Ajansı, Ziya Selçuk, Selçuk, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 18.03.2020 06:42 Kaynak: AA

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