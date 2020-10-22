Bakan Selçuk: Açık Öğretim Lisesi'nden mezuniyet için gerekli krediyi 170 olarak belirledik - Son Dakika

Bakan Selçuk: Açık Öğretim Lisesi'nden mezuniyet için gerekli krediyi 170 olarak belirledik

22.10.2020 20:55
Bakan Selçuk: Açık Öğretim Lisesi'nden mezuniyet için gerekli krediyi 170 olarak belirledik, System.String[]

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olmak için istenen en az kredinin 170 olarak belirlendiğini açıkladı.

MİLLİ Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Açık Öğretim Lisesi'nden mezun olmak için istenen en az kredinin 170 olarak belirlendiğini açıkladı.

Bakan Ziya Selçuk, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, "Açık Öğretim Lisesi'nde okuyan öğrencilerimizin azmini ve hayallerini biliyoruz. Mezuniyet hedeflerine bir adım daha yaklaştırmak için yeni bir karar aldık. Mezuniyet için gerekli olan krediyi 170 olarak belirledik. Hayırlı olsun" ifadelerini kullandı. Açık Öğretim Lisesi alanlı öğrencilerin mezun olması için toplam kazanılan kredinin en az 192 olması gerekiyordu.


Bakan Selçuk: Açık Öğretim Lisesi'nden mezuniyet için gerekli krediyi 170 olarak belirledik

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- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Bakan Selçuk: Açık Öğretim Lisesi'nden mezuniyet için gerekli krediyi 170 olarak belirledik - Son Dakika

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