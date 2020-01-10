Bakan Selçuk açıkladı: Aktif sigortalı sayısı 22 milyona yaklaştı - Son Dakika

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında 720 bin olan işyeri sayımız 1.9 milyona, aktif sigortalı sayımız da 12 milyondan 22 milyona yaklaştı. Sosyal yardımlarda ise 2 milyar ile aldığımız çıtayı 55 milyarlara çıkartmış durumdayız" dedi.

Birleşmiş Markalar Derneği (BMD) tarafından düzenlenen 'Değer Zirvesi' ve Türkiye'ye Değer Katanlar Ödül Töreni Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'un katılımıyla gerçekleşti. Ödül töreninde konuşan Bakan Zehra Zümrüt Selçuk, "2002 yılında 720 bin olan işyeri sayımız 1.9 milyona, aktif sigortalı sayımız da 12 milyondan neredeyse 22 milyona yaklaştı. 2020 yılı istihdam hedeflerimizi yükselttik. İşsizlik rakamlarını da düşürmeyi hedefliyoruz. Sosyal yardımlarda ise 2 milyar ile aldığımız çıtayı 55 milyarlara çıkartmış durumdayız" dedi.

"ÜLKEMİZ DÜNYA BANKASI RAPORUNA GÖRE 190 EKONOMİ ARASINDA 43'ÜNCÜ SIRADAN 33'ÜÇÜNCÜ SIRAYA YÜKSELDİ"

Markalaşmadan Türkiye'nin ekonomisinin yukarılara çıkacağına inanmadıklarını belirten Selçuk, "Türkiye daha büyüyecek daha gelişecek ürettiği ve bunu da değer kattığı markalarıyla beraber yapacak. Türkiye'miz savunma sanayiden, tekstile kadar birçok değer üretmiş durumda ve bunlarda bizim uluslararası arenada gururlanmamızı ülkemiz adını daha yüksek seviyelere çıkarmamıza sebep oluyor. Türkiye büyüdükçe sosyal refah, istihdamı ve iş gücü potansiyelini de aynı doğrultuda artıyor. Biz de bakanlık olarak hem çalışana, hem işverene, üreticiye ve girişimciye verdiğimiz teşviklerimizle desteklerimizle ortadayız. 2019 yılı çalışma hayatı açısından da tüm taraflar içinde oldukça verimli ve aktif bir yıl oldu. 2019 için hedeflediğimiz tabloya ulaşma anlamında ciddi bir mesafe kaydettik. Gelişmiş Milletler İnsani Gelişme raporuna göre ülkemiz bu sene ilk defa çok yüksek gelişmişlik ülke kategorisine girdi. Yine Dünya Bankası tarafından her yıl yayınlanan iş yapma kolaylığı raporuna göre de 190 ekonomi arasında 43'üncü sıradan 33'üçüncü sıraya yükseldi" şeklinde konuştu.

"2002 YILINDA 720 BİN OLAN İŞYERİ SAYIMIZ 1.9 MİLYONA, AKTİF SİGORTALI SAYIMIZ DA 12 MİLYONDAN NEREDEYSE 22 MİLYONA YAKLAŞTI"

İş yeri ve aktif sigortalı işçi rakamlarına da değinen Bakan Selçuk, "2002 yılında 720 bin olan işyeri sayımız 1.9 milyona, aktif sigortalı sayımız da 12 milyondan neredeyse 22 milyona yaklaştı. 2020 yılı istihdam hedeflerimizi yükselttik. İşsizlik rakamlarını da düşürmeyi hedefliyoruz. Şunu unutmamalıyız ki hedefler başarı yolunda bize yön veren tabelalar aslında ve bu yolu yürünebilir kılanlar da aslında yol arkadaşlarımız. Biz bu anlamda hükümet olarak çok şanslıyız. 2020 yılındaki ülkemizde hem çalışma hayatımız hem de ekonomimiz ve sosyal refahımız açısından çok daha üst seviyelere çıkacağına ben yürekten inanıyorum" ifadelerini kullandı.

"SOSYAL YARDIMLARDA BİZ 2 MİLYAR İLE ALDIĞIMIZ ÇITAYI 55 MİLYARLARA ÇIKARTMIŞ DURUMDAYIZ"

Sosyal koruma ağı hakkında da konuşan Bakan Selçuk, "Bizim hep bahsettiğimiz bir sosyal koruma ağımız var. Sosyal koruma ağı altında üç tane ayağımız var. Bunlardan bir tanesi sosyal güvenlik, ikincisi sosyal hizmetler ve üçüncüsü sosyal yardımlar. Son 17 yıla baktığımızda gerek sosyal yardımlar anlamında, gerek sosyal hizmetler, gerekse sosyal yardımlar anlamında da çok büyük değer ürettiğimizin de farkındayız. Sosyal yardımlarda biz 2 milyar ile aldığımız çıtayı 55 milyarlara çıkartmış durumdayız. Sosyal hizmetlerde uyguladığımız bakım hizmet modelleri kuruluşlarımız gerek çocuk alanında gerek kadın alanında ve yaşlılar ve engellerimiz için sunduğumuz hizmetler dünya ile kıyaslanabilir durumda değil. Çok daha üzerinde bir seviyedeyiz. Sosyal güvenlikte ise yüzde 99'una sağlık hizmeti sunabilen sistemimiz var" diye konuştu.

BAKAN SELÇUK'TAN 'GAZETECİLER GÜNÜ' TEBRİĞİ

Son olarak basın mensuplarının da 'Gazeteciler Günü'nü kutlayan Selçuk, "Ülkemize bir değer katan bütün basın mensuplarımızın 10 Ocak 'Gazeteciler Günü'nü de kutluyorum" dedi.

(Uğur Çetin - Furkan Serttaş/İHA)