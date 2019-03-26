Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk: "Acıpayam İlçemizde Sgk'ya Verilecek Prim Belgelerinin Süresini 1 Nisan'a Erteledik"

Bakan Selçuk: "Acıpayam İlçemizde Sgk'ya Verilecek Prim Belgelerinin Süresini 1 Nisan'a Erteledik"

1 saat önce

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Acıpayam ilçemizde SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresini 1 Nisan'a erteledik" dedi.

Bakan Selçuk:
Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, "Acıpayam ilçemizde SGK'ya verilecek prim belgelerinin süresini 1 Nisan'a erteledik" dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Selçuk, Denizli'ye yaptığı ziyaret esnasında yaşanılan deprem nedeniyle vatandaşların ihtiyaçlarını yerinde tespit etme imkanına sahip olduklarını vurgulayarak, "Acıpayam ilçemizi, depremin etkilerinin en fazla hissedildiği köyler olan Yeniköy, Uçarı, Karahöyük ve Oğuz köylerinde vatandaşlarımızı ziyaret ettik. Kızılay AFAD'ın görev yaptığı bölgede, Bakanlığımız ASDEP görevlileri de vatandaşlarımıza hizmet veriyor. Psikososyal destek için ihtiyaçları anında tespit edip en kısa sürede karşılıyoruz. Ziyaretlerim sırasında vatandaşlarımızın özellikle primlerin ödenmesine ilişkin bir de talebi oldu" ifadesini kullandı.

"Depremi yaşayan vatandaşlarımızın, iş yeri ve işverenlerimizin yanında olmak adına Sosyal Güvenlik Kurumuna verilmesi gereken prim belgelerinin verilme süresini erteledik" diyen Bakan Selçuk şunları kaydetti:

"Depremin olduğu 20 Mart 2019 tarihinden 25 Mart 2019 tarihine kadar (bu tarih dahil) SGK'ya verilmesi gereken iş yeri bildirgesi, sigortalı işe giriş bildirgeleri, sigortalı işten ayrılış bildirgeleri ile 2019 yılı Şubat ayına ait aylık prim ve hizmet belgesinin verilme süresini 1 Nisan 2019 tarihine kadar uzattık. Bu vesileyle depremden olumsuz etkilenen tüm vatandaşlarımıza geçmiş olsun dileklerimi iletiyor, devletimizin her daim yanlarında olduğunu bilmelerini istiyorum." - ANKARA

»  »      Haber Yayın Tarihi : 26.03.2019 05:17 Kaynak: İHA

Sosyal Güvenlik Kurumu, prim, Acıpayam, Güncel
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