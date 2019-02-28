Son Dakika Haberleri: Bakan Selçuk, Adana Büyükşehir Belediyesince Yaptırılacak Üç Okulun Protokol İmza Törenine Katıldı

Bakan Selçuk, Adana Büyükşehir Belediyesince Yaptırılacak Üç Okulun Protokol İmza Törenine Katıldı

38 dakika önce

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak ikisi 24, biri 32 derslikli üç okulun protokol imza törenine katıldı.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, Adana Büyükşehir Belediyesi tarafından yaptırılacak ikisi 24, biri 32 derslikli üç okulun protokol imza törenine katıldı.

Selçuk, Adana Öğretmenevindeki törende yaptığı konuşmada, bugün güzel bir işe vesile olduklarını söyledi.

Çocukların çok daha iyi şartlarda, yeni okul binalarında eğitim öğretim görebilmesi için Adana Valiliği ve Büyükşehir Belediyesinin protokol imzaladığını vurgulayan Selçuk, "Bu aynı zamanda şehre bir hizmet olacak. Sadece eğitim açısından değil, şehircilik açısından da bir değer taşıyan protokol. Bu protokol sayesinde, şehrin bütün büyükşehirlerde olduğu gibi rahatlatıcı bir meydana sahip olması hayata geçecek. Bu protokolün hayırlı olmasını diliyorum." diye konuştu.

Vali Mahmut Demirtaş da Büyükşehir Belediyesinin Abdurrahim Gizer Ortaokulunun arsası karşılığında ikisi 24, biri 32 derslikli 3 okul yaptıracağını söyledi.

Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü de Abdurrahim Gizer Ortaokulu arsasına güzel bir meydan yapılacağını, meydanın altının da otopark olarak değerlendirileceğini aktardı.

Öte yandan, Bakan Selçuk, protokol imza töreni öncesi bir otelde sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri, muhtarlar ve kanaat önderleriyle bir araya geldi.

Basına kapalı olarak gerçekleşen etkinliğin ardından Selçuk, Kars, Iğdır, Ardahan Eğitim Dayanışma ve Kültür Derneğinin birlik ve beraberlik gecesine katıldı.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 28.02.2019 10:04 Kaynak: AA

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